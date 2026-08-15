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Patna News Today: बख्तियारपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, साइंस कॉलेज में हॉस्टल छात्र भिड़े

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, पटना
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पटना के बख्तियारपुर में एक युवक की शनिवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी ओर, पटना साइंस कॉलेज में हॉस्टल छात्रों के बीच पीने के पानी को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक स्टूडेंट का सिर फट गया। इससे पहले, कंकड़बाग थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स को अपराधी ने गोली मार दी। घायल का इलाज जारी है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Patna News Today: बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर में शनिवार 15 अगस्त को सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सालिमपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में हुई। पैसे के लेनदेन में अपराधियों द्वारा घर से बुलाकर युवक की हत्या की बात सामने आई है, पुलिस अन्य एंगल से भी मामले की जांच कर रही है।

मृतक की पहचान आकाश कुमार उर्फ वीरू के रूप में हुई है। वह खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर का रहने वाला था। घटना के पीछे पैसे के लेनदेन का विवाद बताया जाता है। वीरू को शाहपुर बुलाकर ले जाया गया था। सालिमपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ भेज दिया है।

मुखिया प्रतिनिधि पर हत्या का आरोप

परिजनों ने हत्या का आरोप बख्तियारपुर प्रखंड की मंझौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जुल्मी यादव एवं उनके भगिनों पर लगाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या के अन्य कारणों पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। इस वारदात के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हत्या के सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं।

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पटना साइंस कॉलेज के हॉस्टल छात्रों में चले लात-घूंसे

दूसरी ओर, पटना साइंस कॉलेज के हॉस्टल छात्रों के बीच दोपहर में पीने के पानी को लेकर विवाद हो गया। नाश्ता करने के दौरान पीने के पानी को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों के बीच लात-घूंसे चलने लगे। मारपीट में एक छात्र का सिर फट गया।

घटना की सूचना मिलने पर पीरबहोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट करने वाले 8 छात्रों को हिरासत में ले लिया। पुलिस सभी छात्रों को थाने लेकर गई। बाद में पीड़ित पक्ष ने केस करने से मना कर दिया।

फिर पुलिस ने हिरासत में लिए सभी छात्रों को पीआर बॉन्ड पर रिहा कर दिया। थानेदार राजकुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

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अलंकार ज्वेलर्स के मालिक पर फायरिंग

वहीं, बीती देर रात पटना के कंकड़बाग थाना इलाके में एक बदमाश ने अलंकार ज्वेलर्स के मालिक दीपक कुमार पर फायरिंग कर दी। पेट में एक गोली लगने के बाद उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनकी हालत स्थिर बनी हई है।

बदमाश दुकान के पिछला दरवाजा से अंदर आया था। घटना के बाद अपराधी अपने साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। किस उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया गया फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराधी की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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