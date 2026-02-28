Hindustan Hindi News
पटना NEET छात्रा मौत मामले में हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को नहीं मिली बेल, 2 मार्च को फिर सुनवाई

Feb 28, 2026 11:09 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना NEET छात्रा मामले में मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से पूछा कि पॉक्सो क्यों नहीं लगाया और अब तक क्या साक्ष्य जुटाए। सबूतों में गड़बड़ी के आरोप पर भी सवाल हुए। अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।

पटना में चर्चित NEET छात्रा मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अदालत में करीब ढाई घंटे तक सुनवाई चली। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और SIT से कई तीखे सवाल किए।

मनीष रंजन को नहीं मिली जमानत

कोर्ट ने CBI से पूछा कि मामले में पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया, जबकि छात्रा नाबालिग थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की बात सामने आई है। शुरुआत में 17 जनवरी तक केस की जांच चित्रगुप्त नगर थाने की तत्कालीन थानेदार रौशनी कुमारी कर रही थीं। बाद में जांच SIT को सौंप दी गई। 12 फरवरी को CBI ने धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट ने पूछा कि 15 दिन की जांच में मनीष रंजन के खिलाफ क्या ठोस साक्ष्य जुटाए गए और क्या अब भी उनकी हिरासत की जरूरत है।

पीड़ित पक्ष ने सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया

SIT ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मनीष रंजन प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब जांच CBI कर रही है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने तत्कालीन IO रौशनी कुमारी से भी कड़ी पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि उन्होंने कौन-कौन से सबूत जब्त किए, 24 घंटे के भीतर कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया और FSL जांच क्यों नहीं कराई। रौशनी ने बताया कि छात्रा का मोबाइल और हॉस्टल का DVR जब्त कर 17 जनवरी को SIT को सौंप दिया था, जबकि SIT ने कहा कि सामग्री 24 जनवरी को मिली। दोनों के बयान में विरोधाभास सामने आने पर पीड़ित पक्ष ने सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया।

सचिवालय SDPO-1 डॉ. अन्नू कुमारी से भी कोर्ट ने पूछा कि मनीष रंजन की लोकेशन और गतिविधियों की जांच कैसे की गई। उन्होंने बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) का विश्लेषण कर लोकेशन का मिलान किया गया है।

प्रभात अस्पताल की महिल स्टाफ से पूछताछ

इस बीच CBI टीम ने प्रभात अस्पताल में एक महिला स्टाफ से करीब पांच घंटे पूछताछ की। स्टाफ ने बताया कि छात्रा बेहोशी की हालत में लाई गई थी और शरीर पर खरोंच के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म का जिक्र है, जबकि अस्पताल की प्रारंभिक रिपोर्ट में मौत का कारण नशीली दवा का ओवरडोज बताया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पहले भी CBI को शो-कॉज नोटिस जारी कर पूछा था कि पॉक्सो कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद अलग से एफआईआर क्यों दर्ज की गई। अदालत ने जांच एजेंसियों को साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला पेश करने और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया में है।

