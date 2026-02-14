Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

नीट छात्रा हत्याकांड: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची सीबीआई टीम, 4 बोरा सामान ले गई

Feb 14, 2026 10:19 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

सीबीआई की टीम शनिवार शाम को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। करीब तीन घंटे जांच के बाद टीम हॉस्टल से 4 बोरा में सामान अपने साथ ले गई। जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत के मामले की जांच पिछले दिनों बिहार सरकार ने सीबीआई को सौंपी थी।

नीट छात्रा हत्याकांड: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची सीबीआई टीम, 4 बोरा सामान ले गई

बिहार में चर्चित नीट छात्रा हत्याकांड के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम शनिवार को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। शाम में करीब 3 घंटे हॉस्टल में तलाशी ली गई। जिस कमरे में छात्रा रहती थी, उसकी भी जांच की गई। सीबीआई रात में हॉस्टल से करीब 4 बोरा में सामान लेकर निकल गई। जहानाबाद की रहने वाली छात्रा इसी हॉस्टल में बीते 6 जनवरी को बेहोश मिली थी, जिसकी 5 दिन बाद पटना के निजी अस्पताल में मौत हो गई थी।

रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीआई की टीम कमरे से छात्रा के कुछ सामान भी अपने साथ ले गई है। इन सभी की बारीकी से जांच की जाएगी। इस हॉस्टल को घटना के कुछ दिनों बाद सील कर दिया गया था। इसमें रहने वाली छात्राओं को भी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया था।

नीट छात्रा हत्याकांड की जांच करने पहुंची सीबीआई टीम

तीन दिन पहले छात्राओं एवं उनके परिजन की मांग पर हॉस्टल को वरीय अधिकारियों की निगरानी में खोला गया था, कुछ छात्राओं के सामान वहीं रह गए थे, जो वे लेने आई थीं।

ये भी पढ़ें:ज्यादा तेज बनोगे तो मार दिए जाओगे, नीट छात्रा के घर पर्चा से मिलने से दहशत

दरअसल, इस मामले में छात्रा के परिजन ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया था। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि पुलिस अधिकारी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस पहले इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी। जब छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यौन उत्पीड़न की बात सामने आई।

पुलिस ने पिछले महीने इस मामले में हॉस्टल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। फिर पुलिस की ओर से इस केस की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने छात्रा को नाबालिग बताते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी। जांच में पता चला कि नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स में स्पर्म पाया गया था। उसके मिलान के लिए कई लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें कुछ परिजन और रिश्तेदार भी शामिल हैं। इस बात पर परिजन की ओर से सवाल भी उठाए गए।

ये भी पढ़ें:पूर्व आईपीएस अमिताभ दास गिरफ्तार, नीट छात्रा मौत पर विवादित टिप्पणी पर एक्शन

पुलिस कई दिनों तक मामले का जल्द खुलासा करने का दावा करती रही। इस बीच बिहार सरकार ने केस की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया। अब सीबीआई ने छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत का मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी नए सिरे से इस केस की तफ्तीश में जुटी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीआई की टीम उन निजी अस्पतालों में भी जाएगी, जहां छात्रा का इलाज हुआ था। छात्रा को सबसे पहले 6 जनवरी को एक नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया था। वहां से उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल रेफर किया गया था। प्रभात मेमोरियल में तीन दिन इलाज कराने के बाद उसे 10 जनवरी को मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया था। सीबीआई टीम सभी अस्पतालों के चिकित्सकों से जानकारी लेगी।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

ये भी पढ़ें:पटना: नीट छात्रा मौत मामले में SIT ने लिए डीएनए के 3 नमूने, वीर्य से होगा मिलान
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
CBI Patna News NEET अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;