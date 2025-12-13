Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
लड़की के चक्कर में दोस्तों ने 17 साल के लड़के को पीट-पीटकर मार डाला, पटना में मर्डर से सनसनी

संक्षेप:

पटना सिटी में लड़की के चक्कर में हुए विवाद में दोस्तों ने मिलकर एक किशोर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। दो दोस्त उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा है, अन्य की तलाश जारी है।

Dec 13, 2025 06:52 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना सिटी
बिहार की राजधानी पटना में लड़की के चक्कर में दोस्तों ने मिलकर 17 साल के एक लड़के की पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना चौक थाना क्षेत्र के कचौड़ी गली में नारायणी कन्या विद्यालय के पास गुरुवार की रात घटी। सूचना पर जांच में जुटी पुलिस ने तीन किशोरों को पकड़ा है। मृतक की पहचान मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के महादेव स्थान, शिव कॉलोनी धनखेती में रहने वाले मनोज यादव के 17 वर्षीय पुत्र अमर कुमार के रूप में हुई है। वह ई-रिक्शा चलाता था।

परिजन का कहना है कि गुरुवार शाम अमर के दोस्तों ने उसे फोन कर बुलाया था। उसके बाद से वह लापता था। लड़की से छेड़खानी को लेकर हुए विवाद को लेकर दोस्तों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी क्रम में सभी दोस्तों ने मिलकर अमर की जमकर पिटाई कर दी। उससे वह अचेत हो गया। इसके बाद दो दोस्तों ने मिलकर उसे बाइक से एनएमसीएच पहुंचा दिया और वहां से भाग निकले। इलाज के दौरान अस्पताल में अमर ने दम तोड़ दिया।

दूसरी ओर, गुरुवार की देर रात अमर के परिजन को पता चला कि दोस्तों ने अमर के साथ मारपीट की है। इसके बाद परिजन मेहंदीगंज थाने पहुंचे एवं अमर के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पटना सिटी डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही छानबीन शुरू की गई। इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज में दो किशोर को एक बाइक से जख्मी अमर को लेकर जाते हुए देखा गया। मेहंदीगंज और चौक थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर तीन किशोर को पकड़ लिया। दो अन्य की तलाश की जा रही है।

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
