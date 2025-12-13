लड़की के चक्कर में दोस्तों ने 17 साल के लड़के को पीट-पीटकर मार डाला, पटना में मर्डर से सनसनी

संक्षेप: पटना सिटी में लड़की के चक्कर में हुए विवाद में दोस्तों ने मिलकर एक किशोर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। दो दोस्त उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा है, अन्य की तलाश जारी है।

बिहार की राजधानी पटना में लड़की के चक्कर में दोस्तों ने मिलकर 17 साल के एक लड़के की पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना चौक थाना क्षेत्र के कचौड़ी गली में नारायणी कन्या विद्यालय के पास गुरुवार की रात घटी। सूचना पर जांच में जुटी पुलिस ने तीन किशोरों को पकड़ा है। मृतक की पहचान मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के महादेव स्थान, शिव कॉलोनी धनखेती में रहने वाले मनोज यादव के 17 वर्षीय पुत्र अमर कुमार के रूप में हुई है। वह ई-रिक्शा चलाता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परिजन का कहना है कि गुरुवार शाम अमर के दोस्तों ने उसे फोन कर बुलाया था। उसके बाद से वह लापता था। लड़की से छेड़खानी को लेकर हुए विवाद को लेकर दोस्तों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी क्रम में सभी दोस्तों ने मिलकर अमर की जमकर पिटाई कर दी। उससे वह अचेत हो गया। इसके बाद दो दोस्तों ने मिलकर उसे बाइक से एनएमसीएच पहुंचा दिया और वहां से भाग निकले। इलाज के दौरान अस्पताल में अमर ने दम तोड़ दिया।