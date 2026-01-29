Hindustan Hindi News
पटना में पब्लिक प्लेस पर पोस्टर लगाने वालों की खैर नहीं, इस टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत

पटना में पब्लिक प्लेस पर पोस्टर लगाने वालों की खैर नहीं, इस टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत

संक्षेप:

यदि किसी को भी सार्वजनिक स्थानों पर बैनर या पोस्टर लगाने जाने की जानकारी मिलती है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के पटना नगर निगम के टोल-फ्री नंबर 155304 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

Jan 29, 2026 07:18 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
पटना में सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त यशपाल मीणा शहर की सूरत बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शहर की सुंदरता बनाए रखने में कुछ संस्थाएं बाधा उत्पन्न कर रही हैं। देखा जा रहा है कि कुछ कोचिंग संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य संगठनों की ओर से सार्वजनिक जगहों और दीवारों पर बैनर-पोस्टर लगाया जा रहा है। सबसे अधिक शहर के प्रमुख क्षेत्रों जैसे बोरिंग रोड, पटना जंक्शन, डाकबंगला समेत शहर के अन्य इलाकों में चौक-चौराहों के अलावा डिवाइडर्स पर पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने सभी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अपने-अपने अंचल में अभियान चला कर ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई करें।

निर्देश के अनुसार यदि किसी व्यक्ति, संस्था या प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या बैनर लगाये जाते हैं, तो उनके खिलाफ बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम यह भी अपील करता है कि शहर की खुबसूरती को बनाए रखने में आम नागरिकों का भी योगदान होना चाहिए। यदि किसी को भी सार्वजनिक स्थानों पर बैनर या पोस्टर लगाने जाने की जानकारी मिलती है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के पटना नगर निगम के टोल-फ्री नंबर 155304 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

नगर निगम की पेंटिंग पर लगा दे रहे हैं पोस्टर

पटना नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में निगम प्रशासन ने न केवल विभिन्न जन जागरूकता अभियान चलाया है, बल्कि शहर की दीवारों को सजाने के लिए सांस्कृतिक पहल भी की हैं। मधुबनी पेंटिंग्स और एस्थेटिक वॉल पेंटिंग्स के जरिए पटना की सांस्कृतिक धरोहर और शहरी सौंदर्य को एक नई पहचान दी गई है। इसके अलावा बिहार के ऐतिहासिक धरोंहरों को भी पेंटिंग के जरिए दीवारों पर भी उकेरा गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
