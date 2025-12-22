पटना नगर निगम की गाड़ी ने युवक को कुचल कर मार डाला, मुआवजे के लिए हंगामा
लोगों ने बताया कि बहादुपुर हाउसिंग कॉलोनी, सेक्टर-6 मुसहरी में रहनेवाले बखौरी मांझी का बेटा मोरपिया मांझी कचरा चुनता था। इसी क्रम में शनिवार की रात कचरा चुनने के बाद वह गेट नंबर तीन के पास ही सो गया।
पटना में अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्टनगर गेट नंबर तीन के पास सो रहे कचरा चुनने वाले युवक को पटन नगर निगम की पोकलेन मशीन ने कुचल दिया। जिससे 39 वर्षीय मोरपिया मांझी की मौत मौके पर ही हो गयी। घटना शनिवार देर रात की है। लोगों ने मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग के लिए सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची अगमकुआं थाने व ट्रैफिक पुलिस के हस्तक्षेप से जाम हटाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने पोकलेन को जब्त कर लिया है। जबकि दुर्घटना के बाद चालक भाग निकला।
लोगों ने बताया कि बहादुपुर हाउसिंग कॉलोनी, सेक्टर-6 मुसहरी में रहनेवाले बखौरी मांझी का बेटा मोरपिया मांझी कचरा चुनता था। इसी क्रम में शनिवार की रात कचरा चुनने के बाद वह गेट नंबर तीन के पास ही सो गया। देर रात सफाई करने उसी स्थान पर पोकलेन मशीन पहुंची। जहां चालक की लापरवाही से पोकलेन सो रहे मोरपिया के शरीर पर चढ़ गयी। जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एनएमसी भेज दिया।
इधर रविवार की सुबह लोगों ने मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग के लिए फोरलेन जाम कर दिया। सूचना पर थानाध्यक्ष राजेश कुमार झा व ट्रैफिक प्रभारी नीरज ठाकुर मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आश्रितों को पारिवारिक लाभ के तहत 20 हजार रुपये की तत्काल सहायता राशि दी गयी है।