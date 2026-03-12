Patna Metro: पटना मेट्रो मलाही पकड़ी स्टेशन तक कब से दौड़ेगी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया

Patna Metro: अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री को बताया कि ट्रायल रन पूरा हो चुका है। सीएमआरएस की हरी झंडी मिलते ही पटना मेट्रो का मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू होगा। अधिकारियों ने बताया कि सिविल वर्क ससमय पूरा हो रहा है।

Patna Metro: पटना मेट्रो इस महीने यानी मार्च के अंत तक मलाही पकड़ी तक दौड़ने लगेगी। अभी यह आईएसबीटी से भूतनाथ तक चल रही है। उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को पटना मेट्रो के कार्य प्रगति की समीक्षा के बाद यह जानकारी दी।समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि सारा कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है।

अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री को बताया कि ट्रायल रन पूरा हो चुका है। सीएमआरएस की हरी झंडी मिलते ही पटना मेट्रो का मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू होगा। अधिकारियों ने बताया कि सिविल वर्क ससमय पूरा हो रहा है। जमीन हस्तांतरण से जुड़े मुद्दे भी लगभग पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने टनलिंग, इलेक्ट्रिक वर्क से जुड़े कार्यों की भी जानकारी ली।

समीक्षा बैठक में विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, सचिव सह पटना मेट्रो के एमडी संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, नगर आयुक्त यशपाल मीणा सहित पटना मेट्रो एवं डीएमआरसी के वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

इससे पहले पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन के उप-मुख्य सेवा सचिव सुधीर कुमार ने मंगलवार को पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले मलाही पकड़ी से खेमनीचक खंड का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेमनीचक से मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो परिचालन शुरू करने की तैयारियों का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया।

निरीक्षण के क्रम में श्री कुमार ने सुरक्षा और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न महत्वपूर्ण प्रणालियों और यात्री सुविधाओं की जांच की। उन्होंने यूपीएस कक्ष, लिफ्ट और एस्केलेटर, एएसएस कक्ष, एससीआर कक्ष तथा प्लेटफॉर्म स्तर का गहन निरीक्षण किया। इसके साथ ही कॉरिडोर के साथ ओएचई की ऊंचाई माप की भी समीक्षा की।

उन्होंने ईएंडएम प्रणालियों और अन्य तकनीकी प्रतिष्ठानों का भी बारीकी से निरीक्षण करते हुये अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये, जिससे मेट्रो सेवा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सुरक्षित और सुचारु हों।