खुशखबरी! जनवरी से मलाही पकड़ी तक दौड़ेगी पटना मेट्रो, ISBT से किराया कितना; जानें

संक्षेप: Patna Metro: मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर में जहां भूतनाथ तक आवागमन चालू है। वहीं भूतनाथ से मलाही पकड़ी के बीच मेट्रोलाइन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें मलाही पकड़ी से 90 फीट तक पटरी बिछाने और बिजली का कार्य पूरा कर लिया गया है।

Wed, 19 Nov 2025 08:53 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Patna Metro: प्राथमिक कॉरिडोर में पटना मेट्रो का परिचालन जनवरी से शुरू हो जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक 6.107 किलोमीटर में मेट्रो दौड़ने लगेगी। हालांकि खेमनीचक स्टेशन पर फिलहाल मेट्रो का ठहराव नहीं होगा। देरी से जमीन मिलने के कारण खेमनीचक मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। निर्माण में करीब छह माह लगेंगे।

छह अक्तूबर से आईएसबीटी से भूतनाथ के बीच 2.9 किलोमीटर में मेट्रो दौड़ रही है। सूत्रों से के अनुसार दिसंबर में मलाही पकड़ी तक शत-प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मगर दिसंबर के दूसरे सप्ताह से खरमास शुरू होने के कारण उद्घाटन इसके बाद जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा।

प्राथमिक कॉरिडोर में मेट्रो का लाइन बनकर तैयार

मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर में जहां भूतनाथ तक आवागमन चालू है। वहीं भूतनाथ से मलाही पकड़ी के बीच मेट्रोलाइन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें मलाही पकड़ी से 90 फीट तक पटरी बिछाने और बिजली का कार्य पूरा कर लिया गया है। भूतनाथ स्टेशन के आगे 90 फीट तक पटरी बिछाने और बिजली के पोल को खड़ा करने का कार्य तेजी से चल रहा है।

बिजली के खंभे पर तार लगाए जा रहे हैं, जबकि खेमनीचक स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसे जोड़ने के लिए दोनों तरफ स्टेशन परिसर और टिकट काउंटर एरिया का निर्माण होना बाकी है। इसके अलावा भूतनाथ, जीरो माइल और आईएसबीटी स्टेशन को दूसरे तरफ से जोड़ा जाना है। जिसमें भूतनाथ और आईएसबीटी में तेजी से निर्माण कार्य चल जा रहा है।

आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक 30 रुपये होगा किराया

मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर (रेड लाइन) का किराया पहले ही तय कर लिया गया है। तीन किलोमीटर तक का 15 रुपये और तीन से छह किलोमीटर तक का किराया 30 रुपये है। वर्तमान में भूतनाथ से आईएसबीटी तक का आवागमन लोग 15 रुपये में कर रहे हैं। लेकिन मलाही पकरी तक परिचालन शुरू होने के बाद मेट्रो का किराया आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक का किराया 30 रुपये होगा।

