Patna Metro: मीठापुर से खेमनीचक स्टेशन तक कब दौड़ेगी मेट्रो, राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन भी जाएगी

Patna Metro: पटना मेट्रो धीरे-धीरे यात्रियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। अच्छी बात यह है कि पटना मेट्रो का दायरा अब जल्द ही बढ़ने वाला है। यानी अब पटना में मेट्रो ट्रेन को अन्य स्टेशनों पर भी दौड़ाने की तैयारी जोड़ पकड़ रही है। आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक मेट्रो ट्रेन दौड़ने के बाद अब मीठापुर से खेमनीचक स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। इसके लिए पटना मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा बैठक सोमवार को की गई। इस बैठक में अलग-अलग स्टेशनों के निर्माण कार्य की समय सीमा तय कर दी गई है। इस समीक्षा बैठक में खुद मुख्य सचिव भी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में तय किया गया कि मीठापुर से खेमनीचक 3.1 किमी मेट्रो रेल का निर्माण जून, 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। राजेंद्र नगर स्टेशन/मलाही पकड़ी रैंप से आकाशवाणी स्टेशन और पटना जंक्शन तक आठ किमी अंडरग्राउंड स्ट्रेच में परिचालन 2028 तक पूरा होगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में सोमवार को पटना मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा बैठक में यह समय सीमा तय की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य की गति को दोगुना किया जाए, ताकि परियोजना को संशोधित लक्ष्यों के भीतर हर हाल में पूरा किया जा सके।