उद्घाटन के 108 दिन बाद पहली बार पटना मेट्रो पर लगा ब्रेक, साढ़े 18 घंटे परिचालन ठप
पटना मेट्रो में गुरुवार को तकनीकी दिक्कत आने से साढ़े 18 घंटे परिचालन ठप हुआ। सितंबर 2025 में उद्घाटन के बाद पहली बार पटना मेट्रो में समस्या आने से इसके परिचालन पर ब्रेक लगा।
बिहार की राजधानी पटना में पहली बार मेट्रो रेल सेवा ठप हो गई। पटना मेट्रो में तकनीकी समस्या के चलते लगभग साढ़े 18 घंटे तक ट्रेन का परिचालन बंद रहा। हालांकि, गड़बड़ी को ठीक करने के बाद दोबारा गुरुवार शाम 3.30 बजे भूतनाथ स्टेशन से सेवा शुरू कर दी गई। उद्घाटन के 108 दिनों के बाद पहली बार पटना मेट्रो की सेवा ठप हुई। क्रिसमस के मौके पर मेट्रो में घूमने के लिए कई लोगों को निराश होना पड़ा।
पटना में अभी भूतनाथ, जीरो माइल और न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के बीच ही मेट्रो का परिचालन शुरू है। इस कारण सेवा ठप होने से आम जनजीवन पर इसका असर नहीं पड़ा।
इसी साल 6 सितंबर को पटना मेट्रो का उद्घाटन हुआ था। 7 सितंबर 2025 को आम लोगों के लिए मेट्रो की सेवा शुरू कर दी गई थी। 7 सितंबर से 23 दिसंबर के बीच 108 दिनों तक मेट्रो की ओर से निर्बाध रूप से परिचालन किया गया। 109वें दिन बुधवार को मेट्रो ट्रेन में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं रहने से स्टार्ट नहीं हुआ।
क्रिसमस के दिन मेट्रो घूमने वाले निराश हुए
पटना मेट्रो का वर्तमान में तीन स्टेशनों के बीच आवागमन है। क्रिसमस के दिन मेट्रो में घूमने के लिए कई लोग अलग-अलग स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर जानकारी मिली की मेट्रो का परिचालन बंद है। इसके बाद सैकड़ों लोग निराश होकर लौट गए।़
नए साल में होगा पटना मेट्रो का विस्तार
नए साल 2026 में पटना शहर में मेट्रो सेवा का विस्तार हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार, जनवरी महीने के अंत तक प्राथमिक कॉरिडोर पर भूतनाथ स्टेशन से मलाही पकड़ी तक मेट्रो ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 6.107 किलोमीटर है। इसमें से लगभग 2.9 किलोमीटर रूट पर ही अभी मेट्रो दौड़ रही है। हालांकि, इस रूट पर खेमनीचक स्टेशन पर फिलहाल मेट्रो का ठहराव नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस स्टेशन का निर्माण कार्य अधूरा है।