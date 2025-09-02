पटना मेट्रो के एक स्टेशन का न्यूनतम किराया 15 रुपया, वेंडिंग मशीन से टिकट कटा सकेंगे यात्री

Patna Metro: वहीं 2.89 करोड़ से पांचों स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन लगेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू है। इस मशीन से यात्रियों को नगद के साथ ही क्यूआर कोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सहित अन्य माध्यम से टिकट लेने की सुविधा मिलेगी।

पटना मेट्रो (Patna Metro) का 6.107 किमी लंबा प्राथमिक कॉरिडोर रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। इसमें न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरो माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकरी स्टेशन शामिल हैं। रेड लाइन के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए लोगों को 15 रुपये किराए देने होंगे। वहीं सभी स्टेशनों तक जाने के लिए अधिकतम 30 रुपये किराया लगेंगे।

पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से रेड लाइन का किराया तय कर लिया गया है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। वहीं 2.89 करोड़ से पांचों स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन लगेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू है। इस मशीन से यात्रियों को नगद के साथ ही क्यूआर कोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सहित अन्य माध्यम से टिकट लेने की सुविधा मिलेगी।