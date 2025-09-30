अब चुनाव की घोषणा से पहले चालू होगा पटना मेट्रो? मंत्री ने कहा था- सितंबर में ही खुलेगी ट्रेन

Patna Metro: सीएमआरएस ने मेट्रो के ट्रायल रन के साथ ही स्टेशनों और ट्रैक का भी जायजा लिया। सूत्रों के मुताबिक सीएमआरएस निरीक्षण से संतुष्ट दिखे। उम्मीद जताई जा रही है कि चार या पांच अक्टूबर को मेट्रो का उद्घाटन हो सकता है।

Patna Metro: पटना में अब रेड लाइन पर जल्द ही मेट्रो दौड़ेगी। परिचालन शुरू करने से पहले सोमवार को आखिरी बार मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) जनक कुमार गर्ग ने इसका निरीक्षण किया। दो दिनों में रिपोर्ट पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सौंप दी जाएगी। इस दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और सचिव सह पीएमआरसीएल की अपर प्रबंध निदेशक अभिलाषा शर्मा सहित कई अधिकारी थे।

सीएमआरएस ने मेट्रो के ट्रायल रन के साथ ही स्टेशनों और ट्रैक का भी जायजा लिया। सूत्रों के मुताबिक सीएमआरएस निरीक्षण से संतुष्ट दिखे। उम्मीद जताई जा रही है कि चार या पांच अक्टूबर को मेट्रो का उद्घाटन हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सीएमआरएस की रिपोर्ट आने के बाद ही उद्घाटन की तिथि घोषित की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान सीएमआरएस टीम के साथ सबसे पहले डिपो पहुंचे, जहां कंट्रोल एंड कमांड सेंटर सहित कई भवनों और यंत्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद मेट्रो ट्रेन पर सवार होकर डिपो से आईएसबीटी, जीरो माइल होते हुए भूतनाथ स्टेशन गए। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरी बार मेट्रो दौड़ी। निरीक्षण के क्रम में सभी स्टेशनों पर 15 से 20 मिनट तक रुककर उन्होंने स्थल और उपकरण का जायजा लिया।

सीएमआरएस ने रोलिंग स्टॉक, स्टेशन सुविधाओं एवं डिपो के हर बिंदु की समीक्षा की और सुरक्षा, संरक्षा व परिचालन मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। रेड लाइन के न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरोमाइल और भूतनाथ स्टेशन के बीच 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो दौड़ेगी। इसी कारण सोमवार को संरक्षा आयुक्त की मौजूदगी में इन तीनों स्टेशनों के बीच अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का सफल परिचालन किया गया।