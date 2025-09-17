मेरे खिलाफ साजिश हुई, आदेश का उल्लंघन नहीं किया; पटना मेयर सीता साहू ने नोटिस का दिया जवाब
महापौर ने कहा कि मेरे ऊपर सरकारी अभिलेख से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। इसपर मैं तभी कुछ कह सकती हूं जब उन दस्तावेजों को मुझे दिखाया जाए। इसके बैगर उत्तर देना मेरे लिए बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के कार्यपालक पदधिकारियों द्वारा महापौर कार्यालय के विरुद्ध एक षडयंत्र रचा गया।
पटना की महापौर सीता साहू ने नगर विकास एवं आवास विभाग के नोटिस का जवाब मंगलवार को भेज दिया। नगर निगम मुख्यायल में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि विभाग की दो सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट पूर्वकल्पित है। उन्होंने कहा कि किसी निर्देश का जानबूझकर मैंने उल्लंघन नहीं किया। मुझपर लगे सभी आरोप निराधार हैं। विभाग के अधिकारी और नगर आयुक्त ने जांच प्रक्रिया और जांच रिपोर्ट तैयार करने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। केवल मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया गया। महापौर ने आरोप लगाया कि जांच समिति के समक्ष मुझे कभी भी व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। नगर निगम और विभाग में अफसरशाही हावी हो गई है।
दस्तावेजों से छेड़छाड़ का उत्तर देना कठिन
बैठक समम पर नहीं होना और इससे निगम का कार्य प्रभावित हो रहा है, यह आरोप भी पूरी तरह निराधार है। महापौर के खिलाफ हुई जांच रिपोर्ट में विभागीय आदेश की अवहेलना, अनियमितता एवं नियम विरुद्ध (अविधिपूर्ण) का कार्य करने की बात सामने आई थी।
महापौर को बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 67क के तहत नोटिस दिया गया था। विभागीय रोक के बावजूद निगम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव संख्या 123, 124 एवं 125 को साजिश के तहत लाने और उसे पारित कराने का प्रयास करने का आरोप महापौर पर है।