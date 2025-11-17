पटना मरीन ड्राइव, नालंदा ग्लास ब्रिज, वीटीआर; बिहार में फिल्म शूटिंग की ये लोकेशंस बेहद खास हैं

संक्षेप: पटना का मरीन ड्राइव, गया के टिकारी महाराज का किला, नालंदा के राजगीर में बना ग्लास ब्रिज, वहां के जंगल, पश्चिमी चंपारण में बाल्मीकी नगर, रोहतास गढ़ किला, हसन शाह सूरी का टॉम्ब फिल्म निर्माताओं और कलाकारों की पसंदीदा हैं।

बिहार में आई फिल्म प्रोत्साहन नीति फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार में अब तक 29 फिल्मों को शूटिंग की अनुमति मिली है। इनमें 27 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। सभी फिल्में बिहार के विभिन्न जगहों पर शूट की गई हैं। लेकिन फिल्म निर्माताओं को कुछ खास जगह अधिक पसंद आ रही है। इनमें पटना का मरीन ड्राइव, गया के टिकारी महाराज का किला, नालंदा के राजगीर में बना ग्लास ब्रिज, वहां के जंगल, पश्चिमी चंपारण में बाल्मीकी नगर, रोहतास गढ़ किला, हसन शाह सूरी का टॉम्ब व गार्डेन समेत भोजपुर और सीवान जिले के कई स्थान शामिल हैं।

जुलाई 2024 में आई फिल्म नीति ने बिहार में फिल्मों की शूटिंग आसान कर दी है। फिल्म निर्माता संजय पांडेय ने बताया कि जब से यह नीति आई है तब से अब तक हमने बिहार में तीन फिल्मों की शूटिंग पूरी कर सिनेमा घरों में रिलीज की है। इसमें नारी, घर का बंटवारा और पति का प्यार, सास का दुलार है। खास बात यह है कि ये तीनों फिल्में भोजपुरी में हैं। शूटिंग के समय प्रशासन द्वारा सुरक्षा समेत अन्य सभी सुविधाओं को प्रदान की जाती है। बताया कि फिल्मों की शूटिंग के लिए बिहार में पात्र, लोकेशन समेत हर एक चीजें आसानी से उपलब्ध हैं। इस नीति से बिहार फिल्मी जगत में पहचान बनाने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।

यशी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक व इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि अनुदान राशि भुगतान की प्रक्रिया को आसान कर दी जाए तो काम और भी सुविधाजनक हो जाएगी। नीति के जरिये राज्य की कला,संस्कृति, धरोहर और पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिल रहा है। फिल्म परामर्शी अरविंद रंजन दास ने बताया कि फिल्म निर्माताओं को सहूलियत देना प्राथमिकता है। प्रयास है कि फिल्म शूटिंग की अनुमति देने से लेकर अनुदान की पुरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो।

क्या है नई फिल्म नीति भारतीय चलचित्र अधिनियम 1952 के तहत 2024 में बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति लाई की गई थी, जिसका उद्देश्य बिहार को फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना व परंपरा, संस्कृति और धरोहर को आगे बढ़ाना है। बिहार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इसके तहत फिल्म निर्माताओं को दो करोड़ से चार करोड़ तक की अनुदान राशि प्रदान करने का प्रावधान है जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक है।