पटना के मनेर में बच्ची की रेप के बाद हत्या, पेड़ से शव को लटकाया; बवाल

पटना के मनेर में 10 साल की बच्ची का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद बवाल हो गया। बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या किए जाने की आशंका है। बच्ची दो दिनों से लापता था। पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया।

बिहार के पटना जिले के मनेर में दो दिनों से लापता 10 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। बदमाशों ने शव को सुनसान बगीचे में पेड़ से लटका दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को मनेर-दानापुर मार्ग को आजादनगर के समीप जाम कर टायर जलाकर आगजनी की। पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगे हैं।

बच्ची मनेर के एक गांव की रहने वाली थी, जो 26 अगस्त से गायब थी। बच्ची की फुआ ने बताया कि लड़की 26 अगस्त को बगीचे में लकड़ी लाने गई थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। जब परिजन थाने में सूचना देने गए तो डांटकर भगा दिया। गुरुवार सुबह मछुआरे मछली मारने आए तो पेड़ पर बच्ची लटकी मिली। मनेर के एक गांव के बगीचे में वारदात को अंजाम दिया गया।

सूचना मिलने पर पहुंचे एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने बताया कि बच्ची की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया गया है। बच्ची की पहचान हो गई है। दुष्कर्म हुआ है या नहीं इसकी जांच की जाएगी। ग्रामीणों ने सूचना दी है कि सुनसान बगीचे में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। आरोप है नशेड़ियों ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी है। एफएसएल टीम नमूने एकत्र कर जांच के लिए ले गई है। बगीचे के मालिक ने गोपनीय रूप से सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, जिसका फुटेज पुलिस ने बरामद कर लिया है।

एसपी वेस्ट ने बताया कि इस मामले को लेकर डीएसपी दानापुर 2 के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। मामले का जल्द उद्भेदन कर लिया जाएगा। पुलिस सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल में जुटी है।

पुलिस पर भड़के लोग घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मनेर-दानापुर मार्ग को आजादनगर के समीप जाम कर टायर जलाकर आगजनी की। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि बच्ची के गायब होने की सूचना देने जब थाना गए तो पुलिस डांटकर भगा दिया।