Patna Maner 10 year old girl rape murder dead body hanged from tree people angry पटना के मनेर में बच्ची की रेप के बाद हत्या, पेड़ से शव को लटकाया; बवाल, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPatna Maner 10 year old girl rape murder dead body hanged from tree people angry

पटना के मनेर में बच्ची की रेप के बाद हत्या, पेड़ से शव को लटकाया; बवाल

पटना के मनेर में 10 साल की बच्ची का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद बवाल हो गया। बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या किए जाने की आशंका है। बच्ची दो दिनों से लापता था। पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, मनेर (पटना)Fri, 29 Aug 2025 05:58 AM
share Share
Follow Us on
पटना के मनेर में बच्ची की रेप के बाद हत्या, पेड़ से शव को लटकाया; बवाल

बिहार के पटना जिले के मनेर में दो दिनों से लापता 10 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। बदमाशों ने शव को सुनसान बगीचे में पेड़ से लटका दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को मनेर-दानापुर मार्ग को आजादनगर के समीप जाम कर टायर जलाकर आगजनी की। पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगे हैं।

बच्ची मनेर के एक गांव की रहने वाली थी, जो 26 अगस्त से गायब थी। बच्ची की फुआ ने बताया कि लड़की 26 अगस्त को बगीचे में लकड़ी लाने गई थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। जब परिजन थाने में सूचना देने गए तो डांटकर भगा दिया। गुरुवार सुबह मछुआरे मछली मारने आए तो पेड़ पर बच्ची लटकी मिली। मनेर के एक गांव के बगीचे में वारदात को अंजाम दिया गया।

ये भी पढ़ें:पटना के स्कूल में छात्रा ने खुद को जिंदा जलाया, अस्पताल में मौत; भारी बवाल

सूचना मिलने पर पहुंचे एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने बताया कि बच्ची की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया गया है। बच्ची की पहचान हो गई है। दुष्कर्म हुआ है या नहीं इसकी जांच की जाएगी। ग्रामीणों ने सूचना दी है कि सुनसान बगीचे में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। आरोप है नशेड़ियों ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी है। एफएसएल टीम नमूने एकत्र कर जांच के लिए ले गई है। बगीचे के मालिक ने गोपनीय रूप से सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, जिसका फुटेज पुलिस ने बरामद कर लिया है।

एसपी वेस्ट ने बताया कि इस मामले को लेकर डीएसपी दानापुर 2 के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। मामले का जल्द उद्भेदन कर लिया जाएगा। पुलिस सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल में जुटी है।

पुलिस पर भड़के लोग

घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मनेर-दानापुर मार्ग को आजादनगर के समीप जाम कर टायर जलाकर आगजनी की। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि बच्ची के गायब होने की सूचना देने जब थाना गए तो पुलिस डांटकर भगा दिया।

ये भी पढ़ें:बंद रहता था जो टॉयलेट, आज कैसे खुल गया? स्कूल में सुसाइड का सस्पेंस गहराया

स्थानीय आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह जघन्य घटना है। पुलिस मामले में संलिप्त लोगों की शिनाख्त कर कठोर कार्रवाई करे। पुलिस ने डांटकर थाना से भगाने के आरोप पर कहा कि सूचना पर पुलिस रात में ही बच्ची की खोजबीन करना शुरू कर दी थी। मृतक की मां की मौत चार साल पूर्व बीमारी से हो गया है। पिता मजदूरी करते हैं। लोगों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर कर रही है।