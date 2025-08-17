पटना में युवक का घर में घुसकर मर्डर, राजकृष्ण को बदमाशों ने गोली से उड़ाया
पटना के सरिस्ताबाद में रविवार को राजकृष्ण नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घर में घुसकर उसे गोली मारी, फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी है।
बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर फायरिंग और मर्डर से दहल गई। शहर के गर्दनीबाद थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम राजकृष्ण बताया जा रहा है। वारदात रविवार सुबह हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आपसी रंजिश में हत्या की बात सामने आ रही है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।
पटना के सचिवालय-1 एसडीपीओ डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि सुबह पुलिस को एक युवक को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल पहुंचाया। मगर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीएसपी अनु के अनुसार घटनास्थल पर एफएसएल (फॉरेंसिक) और डॉग स्क्वॉयड की टीम को बुलाया गया। मौके से सबूत जुटाए गए हैं। घटना की जांच की जा रही है।
रिपोर्ट्स के अनुसार राजकृष्ण डिलीवरी बॉय का काम करता था। वह सुबह अपने घर में था। अचानक अपराधी वहां पहुंचे और घर में घुसकर उसकी हत्या करके भाग गए। डीएसपी ने कहा कि आपसी रंजिश में हत्या की आशंका है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारीकररहीहै।