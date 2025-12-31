नववर्ष 2026: महावीर मंदिर सुबह 5 बजे इस्कॉन कब खुलेगा, गौड़ीय मठ में महाप्रसाद

नववर्ष 2026: महावीर मंदिर सुबह 5 बजे इस्कॉन कब खुलेगा, गौड़ीय मठ में महाप्रसाद
हनुमान जी के दर्शन के लिए 31 दिसंबर के रात 10 बजे से ही कतार में लगते रहे हैं। महावीर मंदिर प्रबंधन के अनुसार 30 दिसंबर को दर्शनार्थियों की संख्या 50 हजार को पार कर गई । एक जनवरी को यह संख्या 04 लाख से ज्यादा होने का अनुमान है।
नए साल के पहले दिन पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर का पट सुबह 5 बजे से और बुद्धमार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर का द्वार सुबह सात बजे भक्तों के लिए खुल जाएगा। शहर के मंदिरों में वर्ष के पहले दिन भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है। राजधानी के मठ-मंदिरों में तैयारियां कर ली हैं। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर से जीपीओ गोलंबर तक दर्शनार्थियों के लिए बैरिकेडिंग की गई है। जीपीओ गोलंबर से ही महावीर मंदिर में दर्शन के लिए कतार में प्रवेश होगा। महावीर स्थान न्यास समिति के सचिव सायण कुणाल ने बताया कि अयोध्या से अतिरिक्त पुजारियों को बुलाया गया है।
मंदिर के बाहर नैवेद्यम के तीन अतिरिक्त काउंटर भी खोले जा रहे हैं।
इस्कॉन में वृंदावन से कीर्तन मंडली पहुंची
बुद्धमार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में सुबह साढ़े चार बजे पहली आरती के लिए मंदिर का द्वार आधा घंटे के लिए भक्तों के लिए खोला जाएगा। इसके बाद सुबह सात बजे से पट दर्शन के लिए खोला जाएगा। मंदिर से जुड़े नंदगोपाल दास ने बताया कि वृंदावन से कीर्तन मंडली बुलायी गयी है।
गौड़ीय मठ में महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा
मीठापुर श्री गौड़ीय मठ मंदिर में युवा भक्तों का गोष्ठी कीर्तन होगा और दर्शनार्थियों के बीच महाप्रसाद बंटेगा। भक्त सुबह 5 बजे मंगला आरती में शामिल हो सकेंगे। आरती के बाद कृष्ण कीर्तन और कथा पूजा होगी। मठ प्रबंधक भक्ति रसमय रस सार महाराज ने बताया कि भक्तों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।