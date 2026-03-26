रामनवमी : रात 2 बजे खुलेगा पटना में महावीर मंदिर का पट, 25 हजार किलो नैवेद्यम प्रसाद; 5 लाख भक्त आएंगे

इस वर्ष मंदिर में 5 लाख भक्तों के दर्शन करने का अनुमान मंदिर प्रबंधन ने लगाया है। भक्तों की संख्या और गर्मी को देखते हुए मंदिर के गर्भ गृह में 80 टन का एसी लगाया गया है। इस वर्ष रामनवमी के दिन सबसे पहली कतार में लगे दर्शन करने वाले 10 भक्तों को मंदिर प्रशासन सम्मानित करेगा।

रामनवमी को लेकर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में भव्य तैयारी की गई है। मंदिर को लाइट और फूल से सजाया जा रहा है। सजावट के लिए कोलकाता से फूल मंगाए गए हैं। मंदिर को रौशन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लाइट लगायी गई हैं। दर्शन के लिए 26 मार्च की रात दो बजे ही मंदिर का पट खोल दिया जाएगा। भगवान की विशेष पूजा और आरती के बाद भक्त मंदिर में स्थित हनुमान जी के दोनों विग्रहों का दर्शन कर सकेंगे। इस वर्ष मंदिर में 5 लाख भक्तों के दर्शन करने का अनुमान मंदिर प्रबंधन ने लगाया है। भक्तों की संख्या और गर्मी को देखते हुए मंदिर के गर्भ गृह में 80 टन का एसी लगाया गया है। मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि इस वर्ष रामनवमी के दिन सबसे पहली कतार में लगे दर्शन करने वाले 10 भक्तों को मंदिर प्रशासन सम्मानित करेगा।

प्रबंधन के अनुसार रामनवमी पर शहर की 52 झांकियां झंडा लेकर मंदिर पहुंचेंगी। सभी समितियों को मंदिर में सम्मानित किया जाएगा।हनुमान लला के पूजन का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। इसके लिए बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। इस वर्ष एलईडी स्क्रीन की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई है। महिला और पुरुष भक्त मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उत्तरी गेट से मंदिर में प्रवेश करेंगे। दर्शन करने के बाद पूर्वी गेट से मंदिर से बाहर निकलेंगे और सब-वे (भू-तल) के रास्ते जीपीओ के पास निकलेंगे। मंदिर प्रबंधन से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस बार जिला प्रशासन भीड़ की वीडियोग्राफी कराएगी। इस वर्ष करीब चार-पांच लाख भक्तों के आने की की जा रही है उम्मीद है।

25 हजार किलो नैवेद्यम बन रहा रामनवमी के अवसर पर पटनावासियों को तिरुपति के कारीगरों द्वारा बनाए 25 हजार किलो नैवेद्यम प्रसाद के रूप में मिलेंगे। जिसका बाजार मूल्य 90 लाख रुपये होगा। हनुमान मंदिर प्रबंधन ने बताया है कि 18 हजार किलो नैवेद्यम बनाकर विभिन्न वजन वर्ग के पॉकेट में तैयार किया जा चुका है। इसे रामनवमी के मौके पर मंदिर से लेकर वीर कुंवर सिंह पार्क के बीच बने 15 नैवेद्यम काउंटरों के माध्यम से श्रद्धालुओं के बीच बेचे जाएंगे। जरूरत पड़ने पर छह हजार किलो नैवेद्यम तैयार करने के लिए अतिरिक्त सामग्री सुरक्षित रखी हुई है।

महावीर मंदिर न्यास से जुड़े सायण कुणाल बताते हैं कि नैवेद्यम को तैयार करने में इसकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया। इसके निर्माण में तिरुपति से कई कारीगरों को विशेष तौर पर बुलाया गया है। बीते वर्ष भक्तों के लिए लगभग 25 हजार किलो नैवेद्यम बनाए गए थे। भारत सरकार के भोग सर्टिफिकेट प्राप्त नैवेद्यम की बिक्री पिछले वर्ष लगभग 20 हजार किलो होने का अनुमान मंदिर प्रबंधन की तरफ से जारी किया गया था।