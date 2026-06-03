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खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग में स्टूडेंट्स की खरीद-बिक्री, गुरु रहमान ने बताई बवाल के पीछे की कहानी

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना के कोचिंग शिक्षक गुरु रहमान ने कहा कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के रिजल्ट के बाद खान सर और ज्ञान बिंदु एकेडमी के बीच कोचिंग स्टूडेंट्स की खरीद-बिक्री की गई। खान सर अक्सर ऐसा करते हैं। जब उनका सच सामने आया तो गोली चलने की बात करने लगे।

खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग में स्टूडेंट्स की खरीद-बिक्री, गुरु रहमान ने बताई बवाल के पीछे की कहानी

बिहार की राजधानी पटना में खान सर के सेंटर के बाहर हुए बवाल ने कोचिंग संस्थानों के बीच की अदावत को सबके सामने रख दिया है। पटना के एक और चर्चित कोचिंग शिक्षक गुरु रहमान ने इस विवाद पर खुलकर बात की। उन्होंने दावा किया कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के रिजल्ट के बाद दोनों कोचिंग वालों (खान सर और ज्ञान बिंदु के रौशन सर) ने स्टूडेंट्स की जमकर खरीद-फरोख्त की। गुरु रहमान के अनुसार खान सर ने अपने प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के अभ्यर्थियों को अपने पक्ष में ले लिया था। इसी के बाद गहमागहमी और मारपीट हुई। मामले को बढ़ा दिखाने के लिए खान सर ने फायरिंग की बात कही, जबकि कोई गोली नहीं चली थी।

कोचिंग टीचर गुरु रहमान ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि खान सर की आदत रही है, वह अक्सर स्टूडेंट्स की खरीद-फरोख्त करते रहते हैं। उन्होंने कहा, "सिपाही के कुल 19838 पदों पर ही बहाली थी, जबकि उन्होंने (खान सर ने) 22 हजार अभ्यर्थियों के पास होने का दावा कर दिया। जब पकड़े गए तो गोली चलवाने की बात की। जो कि बिल्कुल गलत और निराधार है। मारपीट हुई है, लेकिन गोली तो नहीं चलाई गई।"

गुरु रहमान ने कहा कि अगर कोचिंग संस्थान के संचालकों के बीच इसी तरह से मनमानी और स्टूडेंट्स की खरीद-बिक्री चलती रही, तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब हो जाएगा।

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खान सर के कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़

बता दें कि मंगलवार रात को पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और पथराव कर दिया था। कोचिंग सेंटर के एक गार्ड की भी बुरी तरह पिटाई कर दी गई थी। इसके बाद मीडिया से बातचीत में खान सर ने अपने प्रतिद्वंद्वी ज्ञान बिंदु के कोचिंग सेंटर के लोगों पर हमले का आरोप लगाया था। खान सर ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने 8-10 राउंड गोली चलते देखा। हालांकि, बाद में वह फायरिंग की बात से इनकार करने लगे। पटना पुलिस ने भी फायरिंग की पुष्टि नहीं की।

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ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार

पटना पुलिस द्वारा बुधवार को जारी बयान के अनुसार यह घटना मंगलवार रात 10 बजे के आसपास हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला उसमें 15-20 लोग पथराव और तोड़फोड़ करते चिह्नित किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

खान सर के कोचिंग सेंटर के मैनेजर कन्हैया सिंह के लिखित आवेदन पर पटना के कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रौशन आनंद उर्फ रौशन सर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ अभिषेक और गौरव नाम के दो और आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी और गिरफ्तारी हो सकती है।

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रौशन सर बोले- मेरे खिलाफ साजिश हुई

ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद ने गिरफ्तार होने के बाद कहा कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट की वजह से उनके खिलाफ साजिश साजिश रची जा रही है। ज्ञान बिंदु एकेडमी को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। कोई भी गोली नहीं चली, लेकिन कहा जा रहा है कि फायरिंग हुई है। हमें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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