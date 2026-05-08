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पटना जंक्शन होगा हाईटेक, बनेगा दो मंजिला मेगा वेटिंग हॉल; मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Patna Junction:  पटना जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 100 करोड़ की लागत से सबसे बड़ा दो मंजिला वेटिंग हॉल बनेगा। इसमें टिकट काउंटर, वेटिंग एरिया और डॉरमेट्री सहित अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

पटना जंक्शन होगा हाईटेक, बनेगा दो मंजिला मेगा वेटिंग हॉल; मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

Patna Junction: बिहार की राजधानी पटना से ट्रेन में सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खुशखबरी है। पूर्व मध्य रेलवे अब पटना जंक्शन की सूरत पूरी तरह से बदलने जा रहा है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जंक्शन पर अब तक का सबसे बड़ा पैसेंजर वेटिंग हॉल बनाने की मंजूरी दे दी गई है। करीब 100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से बनने वाला यह वेटिंग हॉल दो मंजिला होगा, जिसमें यात्रियों को अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

हर फ्लोर पर होंगी अलग-अलग सुविधाएं

इस नए और भव्य दो मंजिला भवन का डिजाइन यात्रियों की सहूलियत को केंद्र में रखकर तैयार किया जा रहा है। रेलवे की योजना के मुताबिक:

ग्राउंड फ्लोर: यहां पूरी तरह से टिकट काउंटर्स का निर्माण होगा, जिसमें रिजर्वेशन और यूटीएस दोनों तरह के टिकट काउंटर शामिल होंगे।

फर्स्ट फ्लोर: इस फ्लोर पर एक विशाल वेटिंग एरिया बनाया जाएगा, जहां यात्रियों के बैठने के लिए बेहतर और आरामदायक व्यवस्था होगी।

सेकंड फ्लोर: इस मंजिल पर डॉरमेट्री और रिटायरिंग रूम बनाए जाएंगे, ताकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले या ट्रेन का लंबा इंतजार करने वाले यात्री आराम कर सकें। इसके अलावा पूरे भवन में ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, आधुनिक टॉयलेट और अन्य जरूरी सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी।

त्योहारों पर 2.5 लाख यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

पटना जंक्शन बिहार का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। यहां से रोज 200 से 250 ट्रेनों का परिचालन होता है और हर दिन लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख यात्री सफर करते हैं। वहीं होली, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के समय यह संख्या बढ़कर 2.5 लाख के पार पहुंच जाती है। इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने में यह नया वेटिंग हॉल एक मील का पत्थर साबित होगा। जगह चिह्नित करने के लिए रेलवे की दो सदस्यीय टीम ने जंक्शन का निरीक्षण भी कर लिया है।

प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों का भी होगा चौड़ीकरण

वेटिंग हॉल के अलावा पटना जंक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। बढ़ती भीड़ को सुरक्षित रूप से हैंडल करने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। प्लेटफॉर्म को करीब 80 से 100 फीट तक लंबा किया जाएगा और सीढ़ियों का भी चौड़ीकरण किया जाएगा, ताकि त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की भगदड़ या परेशानी से बचा जा सके।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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