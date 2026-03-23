चैती छठ पर पटना मरीन ड्राइव जाने से बचें, अर्घ्य के लिए मंगल-बुध को 12 घंटे बंद रहेगा जेपी गंगा पथ
Patna Chaiti Chhath Traffic Diversion Parking: चैती छठ के दिन जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव यानी पर मंगलवार दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे और आधी रात 2 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
Patna Traffic Diversion Parking on Chaiti Chhath: चैती छठ को देखते हुए पटना जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की कई सड़कों पर व्रतियों की सुविधा के लिए मंगलवार और बुधवार को वाहन परिचालन पर प्रतिबंध लगाया है और मार्ग परिवर्तन किया है। 24 मार्च की दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 24 मार्च और 25 मार्च की दरम्यानी रात 2 बजे से सुबह आठ बजे तक मरीन ड्राइव के नाम से मशहूर जेपी गंगा पथ और अशोक राजपथ पर सामान्य वाहनों का परिचालन नहीं होगा। अटल पथ पर भी एक लेन में ही गाड़ियां चलेंगी। रूट छठव्रतियों के आने जाने के लिए सुरक्षित रहेगा। जेपी गंगा पथ पर वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। अटल पथ के पश्चिमी लेन में भी वाहनों का परिचालन नहीं होगा।
यातायात पुलिस ने बताया कि जेपी गंगापथ पर केवल छठव्रती, एंबुलेंस, शव वाहन और अग्निशमन वाहन जा सकेंगे। जेपी गंगा पथ पर दीघा गोलंबर से गायघाट तक दोनों फ्लैंक में वाहन के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। जेपी सेतु पर भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। दीघा रामजीवचक आरओबी से किसी भी प्रकार का वाहनों का परिचालन नहीं होगा। कलेक्ट्रेट और महेंद्रूघाट पर जाने वाले छठ व्रती आयुक्त कार्यालय के सामने से जेपी गंगापथ के अंडरपास से दाहिने ओर जा सकेंगे। कंगनघाट से जेपी गंगापथ पर पश्चिम की ओर से वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने बताया कि यातायात व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाएगा।
कारगिल चौक से अशोक राजपथ की ओर नहीं जाएंगे वाहन
कारगिल चौक से पूरब दीदारगंज तक वाहन परिचालन नहीं होगा। अशोक राजपथ के सभी प्रवेश प्वाइंट बंद रहेगा। सिर्फ खजांची रोड से पटना कॉलेज या साइंस कॉलेज में वाहनों की पार्किंग मात्र छठ व्रतियों के सुरक्षित रहेगा। कारगिल चौक से पश्चिम शाहपुर तक छठ व्रतियों के सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन होगा। गायघाट की ओर जाने वाले वाहन पुरानी बाइपास अथवा न्यू बाइपास से सीधे धनकी मोड, शीतला मंदिर अथवा बिस्कोमान गोलंबर से गायघाट की ओर चली जाएगी और नजदीक के निर्धारित पार्किंग स्थल में पार्क कर सकेंगे।
गांधी मैदान में वाहनों की होगी पार्किंग
वाहनों की पार्किंग कई जगहों पर होगी। गांधी मैदान में वाहनों की पार्किंग होगी। यहां से लोग मरीन ड्राइव या अशोक राजपथ जा सकेंगे। पाटीपुल घाट, दीघा घाट और मीनार घाट पर जाने वाले व्रतियों के वाहनों की पार्किंग की वहीं पर व्यवस्था है। इन घाटों पर वाहनों का प्रवेश-निकास जेपी सेतु के एप्रोच पथ से रूपसपुर नहर रोड से होगा।
नहाय-खाय के साथ रविवार को चैती छठ पर्व शुरू, मंगलवार को पहला अर्घ्य
रविवार को नहाय-खाय के साथ चैती छठ पूजा की शुरुआत हो गई थी और सोमवार को खरना के साथ दो दिन का पर्व बीत चुका है। राजधानी पटना और पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर अर्घ्य के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किया है। ज्योतिषाचार्य पीके युग ने बताया कि मंगलवार को रोहिणी नक्षत्र और प्रीति योग में अस्ताचलगामी सूर्य को और बुधवार को उदीयमान सूर्य को मृगशिरा नक्षत्र और आयुष्मान व सौभाग्य योग में अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ संपन्न होगा।