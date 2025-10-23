जेपी गंगा पथ और अशोक राजपथ पर नहीं चलेंगे वाहन, पटना में 2 दिन के लिए कई रास्ते बंद; पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

संक्षेप: अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दीदारगंज तक वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान केवल प्रशासनिक और आपातकालीन वाहन ही गुजर सकेंगे। अशोक राजपथ के सभी प्रवेश द्वार बंद रहेंगे।

छठव्रतियों व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो दिन शाम और सुबह वाले अर्घ्य के दिन शहर में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। 27 अक्तूबर की दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 28 अक्तूबर की देर रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक अशोक राजपथ और जेपी गंगा पथ पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके अलावे कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही आशिंक रूप से होगी। ट्रैफिक पुलिस ने कई जगह रूट डायवर्जन, वनवे और विशेष पार्किंग स्थल तय किए हैं। इन अवधियों में केवल अग्निशामक, एम्बुलेंस, मरीज/शव वाहन एवं छठव्रतियों के वाहन ही चल सकेंगे।

कारगिल चौक से दीदारगंज तक बंद अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दीदारगंज तक वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान केवल प्रशासनिक और आपातकालीन वाहन ही गुजर सकेंगे। अशोक राजपथ के सभी प्रवेश द्वार बंद रहेंगे। केवल खजांची रोड से पटना कालेज और साइंस कॉलेज परिसर में पार्किंग के लिए छठव्रतियों के वाहनों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

वहीं, कारगिल चौक से शाहपुर तक छठव्रतियों के सभी प्रकार के वाहन जा सकेंगे। 27 अक्तूबर की दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक और 28 अक्तूबर को सुबह 3 बजे से 6 बजे तक दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ (उत्तर से दक्षिण दिशा में) यातायात बंद रहेगा। इस दौरान रामजीचक मोड़ से नहर रोड होकर वाहन नेहरू पथ की ओर जाएंगे।

गायघाट-दीदारगंज क्षेत्र की व्यवस्था गायघाट जाने वाले छठव्रती वाहनों को कंगन घाट, चौक थाना मोड़, सिटी स्कूल और मंगल तालाब परिसर में पार्क कराया जाएगा। यहां से श्रद्धालु पैदल घाट तक जाएंगे। पुरानी या न्यू बाइपास से धनकी मोड़, शीतला माता मंदिर या बिस्कोमान गोलंबर होकर गायघाट की ओर जाने वाले वाहन हथिया बागान, लोहा गोदाम, मेडाज हॉस्पिटल के पास पार्क किए जाएंगे। चौक शिकारपुर आरओबी से पूरब जाने वाले छठव्रती वाहनों की पार्किंग गुरु गोविंद सिंह आरओबी के नीचे व पटना साहिब स्टेशन के पास होगी।

जेपी गंगा पथ पर पूर्ण प्रतिबंध 27 और 28 अक्तूबर को जेपी गंगापथ पर दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक दोनों लेन में परिचालन बंद रहेगा। किसी भी वाहन को पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। यू-टर्न लेने या दीघा गोलंबर से घूमने पर सख्त कार्रवाई होगी। दीघा पहुंचने वाले वाहन एलसीटी अंडरपास से निकासी करेंगे। जेपी सेतु पूर्वी घाट और गेट-93 घाट की ओर जाने वाले वाहन रेलवे ब्रिज के पूरब रास्ते से निर्धारित स्थल पर पार्क करेंगे।