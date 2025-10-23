Hindustan Hindi News
patna jp ganga path ashok rajpath and many roads close due to chhath puja read traffic advisory
जेपी गंगा पथ और अशोक राजपथ पर नहीं चलेंगे वाहन, पटना में 2 दिन के लिए कई रास्ते बंद; पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

संक्षेप: अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दीदारगंज तक वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान केवल प्रशासनिक और आपातकालीन वाहन ही गुजर सकेंगे। अशोक राजपथ के सभी प्रवेश द्वार बंद रहेंगे।

Thu, 23 Oct 2025 08:37 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
छठव्रतियों व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो दिन शाम और सुबह वाले अर्घ्य के दिन शहर में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। 27 अक्तूबर की दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 28 अक्तूबर की देर रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक अशोक राजपथ और जेपी गंगा पथ पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके अलावे कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही आशिंक रूप से होगी। ट्रैफिक पुलिस ने कई जगह रूट डायवर्जन, वनवे और विशेष पार्किंग स्थल तय किए हैं। इन अवधियों में केवल अग्निशामक, एम्बुलेंस, मरीज/शव वाहन एवं छठव्रतियों के वाहन ही चल सकेंगे।

कारगिल चौक से दीदारगंज तक बंद

अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दीदारगंज तक वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान केवल प्रशासनिक और आपातकालीन वाहन ही गुजर सकेंगे। अशोक राजपथ के सभी प्रवेश द्वार बंद रहेंगे। केवल खजांची रोड से पटना कालेज और साइंस कॉलेज परिसर में पार्किंग के लिए छठव्रतियों के वाहनों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

वहीं, कारगिल चौक से शाहपुर तक छठव्रतियों के सभी प्रकार के वाहन जा सकेंगे। 27 अक्तूबर की दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक और 28 अक्तूबर को सुबह 3 बजे से 6 बजे तक दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ (उत्तर से दक्षिण दिशा में) यातायात बंद रहेगा। इस दौरान रामजीचक मोड़ से नहर रोड होकर वाहन नेहरू पथ की ओर जाएंगे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

गायघाट-दीदारगंज क्षेत्र की व्यवस्था

गायघाट जाने वाले छठव्रती वाहनों को कंगन घाट, चौक थाना मोड़, सिटी स्कूल और मंगल तालाब परिसर में पार्क कराया जाएगा। यहां से श्रद्धालु पैदल घाट तक जाएंगे। पुरानी या न्यू बाइपास से धनकी मोड़, शीतला माता मंदिर या बिस्कोमान गोलंबर होकर गायघाट की ओर जाने वाले वाहन हथिया बागान, लोहा गोदाम, मेडाज हॉस्पिटल के पास पार्क किए जाएंगे। चौक शिकारपुर आरओबी से पूरब जाने वाले छठव्रती वाहनों की पार्किंग गुरु गोविंद सिंह आरओबी के नीचे व पटना साहिब स्टेशन के पास होगी।

जेपी गंगा पथ पर पूर्ण प्रतिबंध

27 और 28 अक्तूबर को जेपी गंगापथ पर दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक दोनों लेन में परिचालन बंद रहेगा। किसी भी वाहन को पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। यू-टर्न लेने या दीघा गोलंबर से घूमने पर सख्त कार्रवाई होगी। दीघा पहुंचने वाले वाहन एलसीटी अंडरपास से निकासी करेंगे। जेपी सेतु पूर्वी घाट और गेट-93 घाट की ओर जाने वाले वाहन रेलवे ब्रिज के पूरब रास्ते से निर्धारित स्थल पर पार्क करेंगे।

बाकी घाटों पर जाने वाले वाहन के प्रवेश /निकास के लिए अंडरपास मार्ग उपयोग होगा। कुर्जी और बांस घाट की व्यवस्था कुर्जी घाट जाने वाले वाहन कुर्जी मोड़ से अंदर प्रवेश कर गंगापथ के नीचे बने अंडरपास से उत्तर दिशा स्थित पार्किंग स्थल तक जाएंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Chhath puja Patna Police Traffic News अन्य..
