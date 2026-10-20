4 साल से बहू संग अवैध संबंध, चाचा ने भतीजे को 6 गोलियां मारीं; मौज-मस्ती के लिए बनाया अलग घर
पटना के फुलवारीशरीफ में चाचा ने भतीजे को 6 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। चाचा का भतीजे की पत्नी से बीते चार सालों से अवैध संबंध था। चाचा ने मौज-मस्ती के लिए अलग से घर भी बनवा रखा था। इसी बात को लेकर चाचा-भतीजे में झगड़ा होता था।
फुलवारीशरीफ। बिहार के पटना में अवैध संबंध में चाचा ने भतीजे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह सनसनीखेज वारदात फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के बभनपुरा गांव की है। मृतक की पहचान 32 साल के दीपक कुमार के रूप में हुई है। चाचा ललन शर्मा ने उसे ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारीं, जिससे दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी चाचा फरार हो गया। बताया जा रहा है कि चाचा ललन शर्मा का भतीजे दीपक की पत्नी कविता देवी से बीते 4 सालों से अवैध संबंध था। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। चाचा ने बहू के साथ मौज-मस्ती के लिए अलग घर भी बना दिया था।
सूचना मिलते ही फुलवारीशरीफ थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार, दीपक कुमार और उसके चाचा ललन शर्मा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसकी मुख्य वजह अवैध संबंध थी।
चाची ने खोला राज
ललन शर्मा की पत्नी शोभा देवी ने आरोप लगाया कि उनके पति का अपने ही भतीजे दीपक कुमार की पत्नी कविता देवी के साथ चार साल से अवैध संबंध था। इसी बात को लेकर चाचा और भतीजे के बीच अक्सर कहासुनी और विवाद होता रहता था। उन्होंने बताया कि इस संबंध को रोकने के लिए कई बार परिवार के बीच प्रयास किया गया, लेकिन उनके पति मानने को तैयार नहीं थे।
चाचा बिल्डर, भतीजे की बीवी का उठाया फायदा
स्थानीय लोगों के अनुसार, ललन शर्मा बिल्डर का काम करता है। दीपक कुमार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दीपक की पत्नी कविता अपने चचेरे ससुर ललन शर्मा से हमेशा मदद की गुहार लगाती थी। इसी का फायदा उठाकर चाचा और भतीजे की पत्नी के बीच अवैध संबंध बन गया।
नौबतपुर में मौज-मस्ती के लिए बनाया अलग घर
कहा यहां तक जा रहा है कि ललन शर्मा ने अपने अवैध संबंध के आड़े हाथ आ रहे दीपक कुमार की नजर से दूर नौबतपुर के पास कविता देवी के लिए जमीन खरीद कर एक मकान बना दिया था। खाली समय में वह कविता के साथ मौज मस्ती करने उसी घर पर जाया करता था। जब इसकी जानकारी दीपक को लगती तो चाचा और भतीजे के बीच झगड़ा हुआ करता था।
घर में घुसकर चाचा ने बरसाई गोलियां
मंगलवार सुबह दीपक कुमार अपने घर पर था। तभी चाचा ललन शर्मा कमर में पिस्तौल लेकर वहां पहुंचा। उसने दीपक पर दनादन 6 गोलियां दाग दीं। उसकी मौके पर ही दीपक की मौत हो गई। ललन शर्मा मौके से फरार हो गया। घटना के बाद से गांव में तनाव और सनसनी का माहौल है। पुलिस ने घटनास्थल से गोली के 6 खोखे बरामद किए हैं।
पुलिस घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाकर मामले की छानबीन कर रही है। घटना के वास्तविक कारणों और हत्या में इस्तेमाल हथियार की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई में जुटी है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।