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पटना IGIMS में पुलिस ने दो मेडिकल छात्रों को उठाया, हंगामे के बाद ओपीडी बंद; ऑपरेशन टले

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना के आईजीआईएमएस में जूनियर इंजीनियर की पिटाई के बाद पुलिस ने दो मेडिकल छात्रों को उठा लिया। इससे गुरुवार को भी हंगामा मच गया। गुस्साए मेडिकल छात्रों ने ओपीडी बंद करवा दिया। अस्पताल में कई ऑपरेशन भी टल गए। 

पटना IGIMS में पुलिस ने दो मेडिकल छात्रों को उठाया, हंगामे के बाद ओपीडी बंद; ऑपरेशन टले

बिहार की राजधानी के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी हंगामा हुआ। इंजीनियर समेत तीन लोगों के साथ गुरुवार को हुई मारपीट के मामले में पुलिस बीती आधी रात लगभग 2 बजे दो मेडिकल छात्र शौर्य और सुजीत कुमार को पकड़कर ले गई। इसके विरोध में सभी मेडिकल छात्रों ने बवाल मचा दिया। सुबह में अस्पताल के अंदर थोड़ी देर तक छात्रों ने मरीजों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बाधित किया। उन्होंने ओपीडी सेवा को बंद करवा दिया। हंगामे के कारण अस्पताल में कई ऑपरेशन भी टल गए। इससे मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।पटना ईजी

आईजीआईएमएस बीते 4 दिनों से मारपीट का अखाड़ा बना हुआ है। मंगलवार को एमबीबीएस छात्र सुजीत कुमार की पिटाई कर दी गई। इसके बाद बुधवार को मेडिकल छात्रों ने ओपीडी और इमरजेंसी में जमकर हंगामा किया। फिर गुरुवार को जूनियर इंजीनियर और दो अन्य की पिटाई की गई।

गुरुवार को जूनियर डॉक्टरों ने इंजीनियरिंग विभाग के जेई रिशु मिश्रा और उनके पिता अशोक मिश्रा समेत तीन कर्मचारियों को जमकर पीटा। इनमें जेई का सिर फट गया, जबकि दो अन्य भी गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायल आईजीआईएमएस के ही कर्मी हैं। अभियंता रिशु मिश्रा और उनके पिता पूर्व मंत्री के करीबी रिश्तेदार हैं।

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ऐसे शुरू हुआ विवाद

पीड़ितों की ओर से पटना के शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। विवाद की शुरुआत बुधवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे हुई थी। रेडियोलॉजी विभाग में सेंट्रल एसी ठीक करने पहुंचे इलेक्ट्रिकल विभाग के जूनियर इंजीनियर रिशु मिश्रा और कुछ जूनियर डॉक्टरों के बीच कहासुनी हुई थी।

घटना के बाद रिशु मिश्रा ने संस्थान के निदेशक डॉ. बिंदे कुमार से शिकायत की। लेकिन आईजीआईएमएस प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जूनियर इंजीनियर द्वारा की गई शिकायत को लेकर जूनियर डॉक्टर भड़क गए और गुरुवार को इलेक्ट्रिकल विभाग में घुसकर तीन कर्मियों के साथ मारपीट कर सिर फोड़ दिया।

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मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। जूनियर डॉक्टरों ने लाठी-डंडे से हमला किया। मारपीट की घटना के दौरान अस्पताल परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई वार्डों में अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई। मरीजों और उनके परिजनों में डर और दहशत का माहौल हो गया।

कई अस्पतालकर्मी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घायलों का बयान लेने के साथ अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला।

(पटना से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट के आधार पर)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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