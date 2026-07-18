पटना के होटल कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाया, 1 करोड़ की रंगदारी मांगी; मुजफ्फरपुर से 20 लाख के साथ 2 पकड़े गए
पटना के एक बड़े होटल कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर मुजफ्फरपुर के अपराधियों ने 1 करोड़ रुपये की मांग की। कारोबारी ने डरकर 20 लाख रुपये उन्हें दे दिए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैश बरामद कर लिया और दो लोगों को हिरासत में लिया है।
बिहार की राजधानी पटना के एक बड़े होटल कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपये की वसूली करने का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर के अपराधियों ने कारोबारी को अपने चंगुल में फंसाकर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। कारोबारी ने डर के मारे उन्हें 20 लाख रुपये भी दे दिए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर में अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित एसकेएमसीएच के पास से एक आरोपी के घर से रंगदारी में दिए गए 20 लाख रुपये बरामद कर लिए। पुलिस ने दो लोगों को उठाया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने शनिवार को बताया कि टीम अभी कार्रवाई कर रही है। पटना के होटल कारोबारी को हनी ट्रैप के जरिए मुजफ्फरपुर के अपराधियों ने अपने जाल में फंसाया। इसके बाद उनसे एक करोड़ रुपये रंगदारी की मांग की गई। जान-माल के डर से कारोबारी ने पहले चरण में 20 लाख रुपये अपराधियों को भेज दिए। यह रकम मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में ली गई।
रकम पहुंचाने के बाद कारोबारी ने ही बताया ठिकाना
उन्होंने कहा कि रुपये पहुंचाने के बाद कारोबारी ने मुजफ्फरपुर पुलिस को गुप्त सूचना दी और पूरी घटना बताई। सूचना मिलते ही एसपी कांतेस कुमार मिश्रा के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने चिह्नित घर पर छापेमारी की। छापेमारी में रंगदारी के रूप में भेजे गए 20 लाख रुपये नकद बरामद कर लिए गए। पुलिस ने कैश को जब्त कर लिया है।
हनी ट्रैप करने वाली महिला और अन्य आरोपियों की तलाश जारी
सिटी एसपी के अनुसार बरामद रकम की सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस टीम कारोबारी से यह जानकारी ले रही है कि उन्हें किस तरह हनी ट्रैप किया गया। पुलिस ने फिलहाल कारोबारी की पहचान उजागर नहीं की है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। हनी ट्रैप से जुड़ी महिला और पैसे लेने-देने में मदद करने वालों की तलाश की जा रही है।
क्या होता है हनी ट्रैप
हनी ट्रैप एक तरह का षडयंत्र और सुनियोजित साजिश होती है। इसमें किसी व्यक्ति को प्रेम, आकर्षण, दोस्ती या शारीरिक संबंध का लालच देकर उसे फंसाया जाता है। फिर उसे ब्लैकमेल कर उससे मोटी रकम या फिर किसी तरह की गोपनीय जानकारी ली जाती है। आमतौर पर हनी ट्रैप में फंसे व्यक्तियों को अंतरंग फोटो अथवा वीडियो सार्वजनिक करने या फिर रेप केस करने की धमकी देकर पैसे ऐंठे जाते हैं। कारोबारी और किसी अथवा संवेदनशील पद पर बैठे लोगों को हनी ट्रैप गैंग अपना शिकार बनाते हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।