पुरानी मेरिट के आधार पर नौकरी नहीं, पंचायत प्रखंड शिक्षक नियुक्ति में हाईकोर्ट का फैसला
बिहार में पंचायत और प्रखंड शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सालों से चले आ रहे विवाद पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि पुरानी मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी का दावा नहीं किया जा सकता है।
पटना हाईकोर्ट ने पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक नियुक्ति विवाद में अहम फैसला दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सालों पुरानी मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी का दावा नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने एक साथ दायर दर्जनों अपीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने बिहार सरकार के फैसले को ही सही ठहराया है। इससे याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है।
कितना पुराना है मामला
यह मामला साल 2006 और 2008 की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। उस समय चयन सूची में शामिल कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं हो सकी थी। इसके बाद 2012 में जब कुछ पद खाली हुए तो, तो अभ्यर्थियों ने जिला अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर नियुक्ति ले ली।
पुरानी मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की नौकरी गई
बाद में राज्य सरकार ने इन नियुक्तियों को राज्य अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती दी। राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने नियुक्तियां को रद्द करते हुए उन अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद से हटा दिया था। साथ ही उनसे वेतन की वसूली करने का आदेश भी दिया गया था। इसके बाद हटाए गए शिक्षक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा
पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने 103 पेज के फैसले में स्पष्ट किया कि 2006-08 की चयन प्रक्रिया वर्ष 2010 में ही समाप्त हो चुकी थी। बाद में उत्पन्न रिक्तियों को पुरानी मेरिट सूची से भरना नियमों के विपरीत है। अदालत ने कहा कि मेरिट लिस्ट को “रिजर्व पैनल” की तरह अनिश्चितकाल तक जीवित नहीं रखा जा सकता।
अभ्यर्थियों ने देरी से की अपील
साथ ही, कोर्ट ने यह भी माना कि कई याचिकाकर्ताओं द्वारा 6 से 8 साल की देरी से अपील करना भी उचित नहीं है। जबकि राज्य की देरी को सार्वजनिक हित में स्वीकार्य ठहराया गया।
(पटना से विधि संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।