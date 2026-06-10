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अब फायरिंग केस की FIR रद्द करवाने हाईकोर्ट पहुंचे खान सर, सम्राट सरकार को नोटिस

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Khan Sir News: कोचिंग टीचर फैजल खान उर्फ खान सर ने फायरिंग केस की एफआईआर रद्द करवाने पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जिला अदालत ने खान सर को इस केस में अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तार पर रोक लगा दी थी।

अब फायरिंग केस की FIR रद्द करवाने हाईकोर्ट पहुंचे खान सर, सम्राट सरकार को नोटिस

Khan Sir News: खान ग्लोबल स्टडीज के मालिक फैजल खान उर्फ खान सर ने कोचिंग पर हमले के दौरान गार्ड द्वारा हवाई फायरिंग को लेकर दर्ज केस को रद्द करवाने पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। FIR में गैर-जमानती धारा होने के कारण खान सर ने निचली अदालत से अग्रिम जमानत मांग रखी है, जिसमें कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस से केस डायरी और खान सर की क्राइम हिस्ट्री मांगी है। इस केस में 20 जून को अगली सुनवाई होगी। खान सर के कोचिंग पर हमले के केस में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद सर जेल में बंद हैं। मंगलवार को उनकी बेल की अर्जी निचली अदालत में खारिज हो गई थी, जिसके खिलाफ उनके वकील जिला जज के कोर्ट में जमानत याचिका लगाने की तैयारी में हैं।

खान सर की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सम्राट चौधरी सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। खान सर की तरफ से जो याचिका पटना उच्च न्यायालय में लगाई गई है, उसमें अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो खान ग्लोबल कोचिंग को फिर से खोलने की इजाजत दे और FIR को रद्द करने का आदेश जारी करे।

ये भी पढ़ें:खान सर हैं आजाद और रौशन आनंद जेल में, जमानत के लिए वकीलों का अब क्या है प्लान

पटना कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 20 जून तक अतंरिम सुरक्षा दी है। कोर्ट ने केस डायरी और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की पुलिस से मांग की है। इसके साथ ही अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 जून को अगली तिथि निर्धारित की है। खान सर के वकील ने कहा कि पुलिस केस में अभियुक्त पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई है। यह आरोप बनावटी और झूठा है। इस घटना में कोई जख्मी नहीं है। गार्ड ने लाइसेंसी आर्म्स से आत्मरक्षार्थ हवा में गोली चलाई थी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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