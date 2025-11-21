बीयर के ब्रांड जैसी नाम वाली एनर्जी ड्रिंक को लेकर दर्ज FIR रद्द; पटना हाई कोर्ट का फैसला

संक्षेप: एनर्जी ड्रिंक कंपनी पर दर्ज FIR को रद्द करते हुए कोर्ट ने बताया कि लॉन्च करने से पहले पेय पदार्थों का परीक्षण किया गया था। जिसमें पाया गया कि पेय पदार्थ अल्कोहल रहित हैं। राज्य सरकार ने भी इसका परीक्षण कराया था और जांच के लिए लैब में नमूना भेजा गया था। जहां जांच में उत्पाद अल्कोहल रहित पाया गया।

पटना हाई कोर्ट ने एनर्जी ड्रिंक को लेकर रामकृष्णानगर थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति मलिक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने कुमारी पूनम की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद प्राथमिकी को निरस्त किया। कोर्ट को बताया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 और बिहार उत्पाद एवं निषेध अधिनियम की धारा 30(ए), 35(सी) और 32 के तहत रामकृष्ण नगर पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि पटना से प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बीयर बेची जा रही हैं। आरोप लगाया गया कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पर थंडर बोल्ट और किंगफिशर से मिलता-जुलता बेचा जा रहा है। समाचार प्रकाशित होने के बाद एनर्जी ड्रिंक की जांच की गई।

जांच के दौरान 4% से 5% अल्कोहल की मात्रा पाई गई। उनका कहना था कि मधुबनी जिला के आबकारी अधीक्षक ने एनर्जी ड्रिंक की बिक्री और वितरण मेसर्स सिद्धि एंटरप्राइजेज द्वारा किये जाने की बात कही। इसके बाद आबकारी निरीक्षक और दो उप निरीक्षकों ने छापेमारी की और डब्ल्यूएफएम सुपर स्ट्रांग 10000 और 100000, थाउजेंड बोल्ट, कलालोन गोल्डन, किंगफर्मर के विभिन्न पेय पदार्थ जब्त किये।और दो कर्मी को गिरफ्तार किया गया।उनका कहना था कि अल्कोहल युक्त पेय (बीयर) को एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेचा जा रहा था और फर्म के मालिक और कर्मचारी ब्रांडेड बीयर जैसी बोतलों के आकार और नाम का उपयोग कर रहे थे। जबकि फर्म को नई दिल्ली स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से वैध लाइसेंस प्राप्त है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि उत्पादों को लॉन्च करने से पहले पेय पदार्थों का परीक्षण किया गया था और पाया गया था कि पेय पदार्थ अल्कोहल रहित हैं। यही नहीं सरकार ने भी इसका परीक्षण कराया था और जांच के लिए प्रयोगशाला में नमूना भेजा गया था। जहां जांच में उत्पाद अल्कोहल रहित पाया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बाद फर्म ने फल बीयर/ऊर्जा पेय की आड़ में अलग-अलग मात्रा में अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का विपणन/बिक्री शुरू कर दी और यहां तक ​​कि फर्म ने विपणन किए गए उत्पादों को 'किंगफार्मर', 'किंगफीमर', 'थाउजेंड वोल्ट' नाम से बेच रहे थे। जो अल्कोहलिक बीयर के लोकप्रिय ब्रांडों जैसे थंडरबोल्ट, किंगफिशर आदि के नामकरण से मेल खाता है।