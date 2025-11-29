पुलिस नहीं कर पाएगी मनमानी, पटना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश; अफसर पर जुर्माना भी लगाया

संक्षेप: कोर्ट ने बिहार मद्यनिषेध कानून के तहत जब्त गाड़ी पर की गई कार्रवाई को अनुचित करार दिया। तीन दिनों में गाड़ी छोड़ने और दस हजार रुपए देने का आदेश दिया है।

पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून पर बड़ा फैसला दिया है। चोरी हुई गाड़ी से एक माह दस दिन बाद विदेशी शराब बरामद होने के मामले में तीन दिनों के भीतर गाड़ी छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही मुकदमे के खर्च के रूप में दस हजार रुपये का भुगतान करने को कहा। कोर्ट ने दोषी कर्मियों को चिह्नित कर उनसे राशि की वसूली करने की पूरी छूट दी है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद व न्यायमूर्ति सौरेन्द्र पांडेय की खंडपीठ ने अली अशरफ सिद्दीकी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

कोर्ट ने बिहार मद्यनिषेध कानून के तहत जब्त गाड़ी पर की गई कार्रवाई को अनुचित करार दिया। कोर्ट ने कहा कि जब वाहन चोरी होने की आधिकारिक रिपोर्ट (प्राथमिकी) मौजूद है और मालिक की संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं है तो गाड़ी मालिक पर कार्रवाई कैसे हो सकती हैं।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि गाड़ी 6 मई 2024 को चोरी हुई थी। इसके एक माह दस दिनों के बाद शराब के साथ गाड़ी बरामद हुई। इसके बावजूद सीवान के जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने दंड राशि जमा कराने और गाड़ी नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया। अपीलीय अधिकारी ने भी जिला पंचायती राज अधिकारी के आदेश को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया।

पटना हाईकोर्ट ने इन दोनों आदेशों को कानून के विपरीत करार देते हुए निरस्त कर दिया और राज्य सरकार को आदेश प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर गाड़ी छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही बतौर मुकदमा खर्च दस हजार रुपये देने का भी आदेश दिया।

बाइक से शराब तस्करी नहीं हुई तो क्यों जब्त कर रखी गयी पटना हाईकोर्ट ने शराब की तस्करी में मोटरसाइकिल के इस्तेमाल नहीं होने के बावजूद उसे जब्त कर रखने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने पंजीकृत मालिक के पक्ष में मोटरसाइिकल छोड़ने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने करनाल कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गोलू कुमार नाम के एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल से उसकी बाइक टकरा गई थी। इसको लेकर आवेदक और गोलू कुमार के बीच कुछ विवाद हो गया। इसके बाद गोलू ने झूठे मामले में फंसाने के लिए आवेदक की मोटरसाइकिल में शराब रख उसे जब्त करवा दिया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि घटना में आवेदक की मोटरसाइकिल की कोई संलिप्तता नहीं है। इस मामले में गोलू कुमार और उसकी मोटरसाइकिल के साथ एक अज्ञात सह-अभियुक्त के खिलाफ मामला सही पाया गया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 60 के प्रतिबंध पर विचार करते हुए वाहन को छोड़ने की अनुमति नहीं दी।