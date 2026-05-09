पटना हाईकोर्ट के वकीलों का कार्य बहिष्कार वापस, बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस के पास जाने को कहा
पटना हाईकोर्ट में जज और वकीलों के बीच गतिरोध खत्म होता नजर आ रह है। वकीलों ने न्यायिक कार्य बहिष्कार वापस ले लिया है। अब सोमवार को वकील अदालती कार्य में शामिल होंगे।
पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने अदालती कार्य बहिष्कार के निर्णय को वापस ले लिया है। हाईकोर्ट में जज और वकीलों के बीच गहराए विवाद के बाद कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया था। अब सोमवार 11 मई को वकील हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य का बहिष्कार नहीं करेंगे। वकीलों ने बिना शर्त कार्य बहिष्कार की घोषणा वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति की शनिवार को आपात बैठक बुलाई गई। बीसीआई ने वकीलों से कहा कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो वे चीफ जस्टिस से बात करें, कार्य बहिष्कार का तरीका उचित नहीं है।
वकीलों की समन्वय समिति की शनिवार को हुई बैठक में बार काउंसल ऑफ इंडिया की ओर से भेजी गई चिट्ठी पर विचार किया गया। बीसीआई के निर्देश का पालन करते हुए न्यायिक कार्य से अलग रहने के निर्णय को समन्वय समिति ने वापस ले लिया।
कार्य बहिष्कार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना
बीसीआई ने स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्यों से अलग रहने का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवहेलना करना। बार के सदस्यों की मांगें जायज हो सकती हैं, जिसके लिए शांतिपूर्ण वार्ता, प्रदर्शन, मुख्य न्यायाधीश के साथ बातचीत कर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
चीफ जस्टिस से बात कर समाधान निकालें- बीसीआई
बीसीआई का कहना है कि अधिवक्ता संघ चाहे तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से शांतिपूर्वक बातचीत कर समस्याओं का हल ढूंढ़ सकते हैं, लेकिन अदालती कार्यवाहियों से अपने आप को अलग नहीं रख सकते।
जज-वकील विवाद
बता दें कि एक दिन पहले शुक्रवार को हुई समन्वय समिति की बैठक में हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों ने सोमवार, 11 मई को न्यायिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था। वकीलों ने हाईकोर्ट परिसर के अंदर गाड़ी नहीं ले जाने के आदेश का विरोध किया। यह आदेश 7 मई को जारी किया गया था।
साथ ही अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि अदालत की कार्यवाही के दौरान जजों के द्वारा उनके प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इससे वकीलों के सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसी कारण सीनियर वकील भी कुछ जज के सामने जाने से कतराते हैं।
अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के ऐलान के बाद पटना हाईकोर्ट के जज एवं वकीलों के बीच विवाद गहराता नजर आया। हालांकि, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह गतिरोध कम करने की कोशिश की है।
(पटना से विधि संवाददाता की रिपोर्ट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।