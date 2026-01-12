Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPatna High Court has imposed fine of Rs 5 lakh on state government also ordered pay itigation costs
पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 5 लाख का जुर्माना ठोंका, मुकदमे का खर्चा भी दे; जानें मामला

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 5 लाख का जुर्माना ठोंका, मुकदमे का खर्चा भी दे; जानें मामला

संक्षेप:

नाबालिग छात्र को जेल भेजने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 6 माह के भीतर जांच कर दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।

Jan 12, 2026 07:35 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्र को जेल भेजने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 15 हजार रुपये बतौर मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार को जुर्माना राशि की वसूली दोषी अधिकारियों से करने की छूट दी है। कोर्ट ने 6 माह के भीतर जांच कर दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति रीतेश कुमार की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कोर्ट को बताया गया कि साढ़े 15 साल के नाबालिग को बाल गृह भेजने के बजाए जेल भेज दिया गया। यही नहीं, पुलिस की ओर से समर्पित आरोप पत्र में किशोर का नाम भी नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। मजिस्ट्रेट ने बगैर देखे उसे जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग को मजिस्ट्रेट भी अवैध गिरफ्तारी से बचाने में विफल रहे। उसे करीब ढाई माह जेल में रहना पड़ा।

हाईकोर्ट ने कहा कि डीआईजी के निर्देश पर जांच अधिकारी ने बिना किसी ठोस सबूत के 16 वर्ष से कम आयु के छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यदि कोशी रेंज के डीआईजी को आगे की जांच की जरूरत थी, तो उन्हें जांच अधिकारी को न्यायालय में उचित आवेदन दाखिल करने का निर्देश देना चाहिए था, क्योंकि इस मामले में पुलिस पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी थी और अदालत ने संज्ञान ले लिया था।

कोर्ट ने आदेश की प्रति मधेपुरा के प्रधान जिला न्यायाधीश सहित मधेपुरा के किशोर न्याय बोर्ड और पुलिस महानिदेशक को भेजने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि आपसी विवाद में हुई मारपीट में पुरैनी थाना में दर्ज कांड संख्या 128/25 में नाबालिग को जेल भेजा गया था।