पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 5 लाख का जुर्माना ठोंका, मुकदमे का खर्चा भी दे; जानें मामला

संक्षेप: नाबालिग छात्र को जेल भेजने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 6 माह के भीतर जांच कर दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।

पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्र को जेल भेजने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 15 हजार रुपये बतौर मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार को जुर्माना राशि की वसूली दोषी अधिकारियों से करने की छूट दी है। कोर्ट ने 6 माह के भीतर जांच कर दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति रीतेश कुमार की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की।

कोर्ट को बताया गया कि साढ़े 15 साल के नाबालिग को बाल गृह भेजने के बजाए जेल भेज दिया गया। यही नहीं, पुलिस की ओर से समर्पित आरोप पत्र में किशोर का नाम भी नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। मजिस्ट्रेट ने बगैर देखे उसे जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग को मजिस्ट्रेट भी अवैध गिरफ्तारी से बचाने में विफल रहे। उसे करीब ढाई माह जेल में रहना पड़ा।

हाईकोर्ट ने कहा कि डीआईजी के निर्देश पर जांच अधिकारी ने बिना किसी ठोस सबूत के 16 वर्ष से कम आयु के छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यदि कोशी रेंज के डीआईजी को आगे की जांच की जरूरत थी, तो उन्हें जांच अधिकारी को न्यायालय में उचित आवेदन दाखिल करने का निर्देश देना चाहिए था, क्योंकि इस मामले में पुलिस पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी थी और अदालत ने संज्ञान ले लिया था।