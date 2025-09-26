Patna High Court grants bail to former MLA Gulab Yadav in money laundering case पटना हाईकोर्ट से पूर्व विधायक गुलाब यादव को जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली राहत, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना हाईकोर्ट से पूर्व विधायक गुलाब यादव को जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली राहत

मनी लॉन्ड्रिंग केस में IAS संजीव हंस के साथ जेल में बंद रहे पूर्व विधायक गुलाब यादव को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2024 के जुलाई महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। गुलाब यादव के पटना, झंझारपुर, पुणे के आवास समेत कई ठिकानों पर रेड हुई थी

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 26 Sep 2025 08:55 PM
चर्चित आईएएस संजीव हंस के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई महीनों से जेल में बंद पूर्व विधायक गुलाब यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। अक्टूबर 2024 से गुलाब यादव जेल में बंद थे। आईएएस संजीव हंस के साथ सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल और ठेकों में हेराफेरी कर अकूत अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

आपको बता दें आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 2024 के जुलाई महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। गुलाब यादव के पटना, झंझारपुर, पुणे के आवास समेत कई ठिकानों पर एक साथ रेड हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज केस के आधार पर ईडी ने 18 अक्टूबर 2024 को बड़ी कार्रवाई की और गुलाब यादव और संजीव हंस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

गुलाब यादव पर ईडी ने आरोप लगाया था कि वह संजीव हंस की अवैध कमाई का हिस्सेदार है। आपको बता दें गुलाब यादव 2015 में आरजेडी के टिकट पर मधुबनी जिले के झंझारपुर से विधायक चुने गये थे। उन्होंने 2019 में आरजेडी के टिकट पर झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। जिसके बाद में 2020 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। जिसके बाद गुलाब ने पार्टी छोड़ दी थी। 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़े थे।