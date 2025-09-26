पटना हाईकोर्ट से पूर्व विधायक गुलाब यादव को जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली राहत

मनी लॉन्ड्रिंग केस में IAS संजीव हंस के साथ जेल में बंद रहे पूर्व विधायक गुलाब यादव को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2024 के जुलाई महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। गुलाब यादव के पटना, झंझारपुर, पुणे के आवास समेत कई ठिकानों पर रेड हुई थी

चर्चित आईएएस संजीव हंस के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई महीनों से जेल में बंद पूर्व विधायक गुलाब यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। अक्टूबर 2024 से गुलाब यादव जेल में बंद थे। आईएएस संजीव हंस के साथ सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल और ठेकों में हेराफेरी कर अकूत अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

आपको बता दें आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 2024 के जुलाई महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। गुलाब यादव के पटना, झंझारपुर, पुणे के आवास समेत कई ठिकानों पर एक साथ रेड हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज केस के आधार पर ईडी ने 18 अक्टूबर 2024 को बड़ी कार्रवाई की और गुलाब यादव और संजीव हंस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।