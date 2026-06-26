ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट दारू पीने का सबूत नहीं, 10 साल पुराने केस में पटना HC का बड़ा आदेश
पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल ब्रेथ एनालाइजर की जांच के आधार पर किसी को शराब पीने का दोषी नहीं माना जा सकता। दोष सिद्ध करने के लिए खून की जांच जरूरी है।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के शराबबंदी कानून से जुड़े एक मामले में बड़ा आदेश दिया है। कहा है कि केवल ब्रेथ एनालाइजर की जांच के आधार पर किसी को शराब पीने का दोषी नहीं माना जा सकता। दोष सिद्ध करने के लिए खून की जांच जरूरी है। हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर एक्साइज थाने में 10 साल पहले दर्ज एफआईआर और निचली अदालत के संज्ञान को खारिज कर दिया है।
मामला 24 नवंबर 2016 का है। बीएमपी-6 के पास जवान मनोज ठाकुर नशे की हालत में हंगामा करते हुए पकड़ा गया था। एक्साइज विभाग ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच की, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। एक्साइज थाने में एफआईआर दर्ज कर मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया। मनोज बेगूसराय जिले के गोशाला रोड का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने मामले में संज्ञान ले लिया।
सरकारी कर्मी की बर्खास्तगी का नियम
बिहार में शराब पीने के मामले में सरकारी कर्मी की नौकरी से बर्खास्तगी का प्रावधान है। मनोज ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के संज्ञान और एफआईआर पर सवाल उठाए थे। पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन से केवल शुरुआती जांच होती है।
माफिया की वर्ष 2016 के बाद की संपत्ति की होगी जांच
अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी। इसके बाद से किन-किन माफिया ने बड़ी संपत्ति बनाई। 2016 से अब तक खरीदी गई जमीन, मकान, फ्लैट, लग्जरी गाड़ियां, बैंक निवेश की जांच होगी। आय से अधिक संपत्ति मिलने पर आर्थिक अपराध इकाई और प्रवर्तन निदेशालय को भी केस भेजा जाएगा।
शराब माफिया की बेनामी संपत्ति पर भी नजर
पुलिस को आशंका है कि शराब माफिया ने करोड़ों की संपत्ति पत्नी, बेटे, भाई और करीबियों के नाम पर खरीद रखी है। माफिया के साथ-साथ उनके करीबियों की संपत्ति की भी गहन जांच होगी। अगर यह साबित हुआ कि संपत्ति अवैध शराब के धंधे से अर्जित की गई है तो उसको जब्त किया जाएगा।
डीआईजी ने दिया निर्देश लापरवाही पर कार्रवाई तय
डीआईजी, तिरहुत रेंज ने बीते दिनों हुई बैठक में स्पष्ट कहा था कि शराब माफिया की आर्थिक कमर तोड़े बिना इस धंधे पर रोक संभव नहीं है। सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, उनकी अवैध संपत्ति जब्त करनी होगी। उन्होंने सभी थानेदारों को 15 दिन में अपने क्षेत्र के टॉप-3 माफिया का पूरा ब्योरा भेजने को कहा। लापरवाही बरतने वाले थानेदारों पर कार्रवाई तय है। डीआईजी का मानना है कि संपत्ति जब्ती की कार्रवाई से समाज में माफियाओं के खिलाफ पुलिस के रुख का सकारात्मक असर होगा। तिरहुत रेंज के मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में यह अभियान एक साथ चलेगा।
तिरहुत रेंज में बड़ी रणनीति तैयार
तिरहुत रेंज में शराब के धंधे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी रणनीति तैयार की है। अब हर थाना क्षेत्र के तीन सबसे बड़े शराब माफिया की संपत्ति जब्त की जाएगी। डीआईजी चंदन कुशवाहा ने इस संबंध में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
मुजफ्फरपुर जिले में 48 थाना व ओपी मिलाकर 140 शराब माफियाओं की सूची बनाई गई है। इनकी संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ये शराब धंधेबाज कई-कई केस में आरोपित रहे हैं। दूसरे राज्यों से शराब की बड़ी खेप मंगाने से लेकर स्थानीय स्तर पर स्प्रिट से नकली शराब बनाने और बिक्री करने वाले शराब माफिया की संपत्ति पुलिस की रडार पर है।
थानेदारों को मिला यह टास्क
सभी थानेदारों को अपने-अपने इलाके के तीन-तीन बड़े शराब माफिया की सूची और उनकी संपत्ति का ब्योरा जुटाने का आदेश दिया गया है। थानेदार सीओ, निबंधन कार्यालय और बैंकों से समन्वय कर जमीन, मकान, वाहन और बैंक बैलेंस की पूरी जानकारी जुटाएंगे। इसके आधार पर जब्ती का प्रस्ताव तैयार होगा।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें