बगैर कोर्ट आदेश के लगान रसीद पर रोक और जमाबंदी रद्द करना गैरकानूनी; पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला
बगैर कोर्ट के आदेश के सालों से कट रही लगान रसीद पर रोक लगाना और जमाबंदी को रद्द करना गैरकानूनी है। पटना हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया है।
पटना हाईकोर्ट ने सालों से कट रही लगान रसीद को रोक देने और जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया है। उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को तत्काल प्रभाव से आवेदक के पक्ष में पुनः लगान रसीद जारी करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि बगैर सक्षम न्यायालय के आदेश के लगान रसीद पर रोक लगाना और जमाबंदी रद्द करना गैर कानूनी है। अगर सरकार को किसी जमाबंदी पर आपत्ति है तो उसे कोर्ट में केस दायर कर चुनौती दे सकती है।
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस सौरेंद्र पांडेय की एकलपीठ ने जमुई निवासी कृष्ण कुमार गोयनका की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब आवेदक के पक्ष में लगभग 60 वर्षों से लगान रसीद काटा जा रहा था तो फिर कैसे बगैर सक्षम न्यायालय के आदेश के उसे बंद कर जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की गई?
इतना ही नहीं हाईकोर्ट में रिट याचिका लंबित रहने के दौरान अंचल अधिकारी (सीओ) ने जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा कर दी। अपर समाहर्ता ने उसे रद्द करने के लिए कार्रवाई को शुरू भी कर दिया। हाईकोर्ट ने ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करार दिया। अदालत ने कहा कि प्रशासनिक कार्यवाही के आधार पर जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित हो तो कार्यपालिका ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो। कोर्ट ने अंचल अधिकारी की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार को किसी जमाबंदी पर आपत्ति हो तो उसे सक्षम न्यायालय में केस दायर कर चुनौती दे सकते हैं।
(पटना से विधि संवाददाता शंभू शरण की रिपोर्ट)
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।