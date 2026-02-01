Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newspatna hajipur four lane bridge will start from December it will connect north bihar to south bihar
पटना हाजीपुर के बीच गांधी सेतु जैसा फोरलेन पुल कब होगा चालू, उत्तर से दक्षिण बिहार जाना होगा आसान

संक्षेप:

इस पुल से राजधानी पटना समेत जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा आदि जिलों का उत्तर बिहार से और छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सारण, सीवान, गोपालगंज आदि जिलों का दक्षिण बिहार से यातायात की सुविधा आसान हो जाएगी।

Feb 01, 2026 07:11 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
पटना से हाजीपुर के बीच आवागमन करने वाले लोगों के लिए काफी राहत भरी खबर है। लोगों को अब जल्द ही महात्मा गांधी सेतु पर घंटों जाम से जूझने से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। पथ निर्माण विभाग की ओर से इस सेतु के समानान्तर बनाए जा रहे फोर लेन पुल का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत यानी दिसंबर तक पूरा करने का दावा किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस अतिरिक्त ब्रिज के बन जाने से उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच की यातायात सुगम होगा। साथ ही गांधी सेतु पर घंटों जाम में फंसे रहने की समस्या से भी लोगों को स्थाई रूप से छुटकारा मिलेगा।

करीब साढ़े चार दशक पहले एनएच-19 पर बने महात्मा गांधी सेतु पर ट्रैफिक दबाव बढ़ जाने से इसके समानान्तर अतिरिक्त फोर लेन ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया था। भारत सरकार की अनुशंसा पर दोनों तरफ से 14.5 किमी लंबी सड़क को जोड़ते हुए 5.5 किमी लंबा ब्रिज निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग ने 2021 में शुरू किया। ब्रिज निर्माण का काम एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पुल निर्माण का कार्य करीब 60 फीसदी अब पूरा हो चुका है। जिस रफ्तार में निर्माण की प्रगति है, दिसंबर 2026 तक पुल निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस पुल से राजधानी पटना समेत जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा आदि जिलों का उत्तर बिहार से और छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सारण, सीवान, गोपालगंज आदि जिलों का दक्षिण बिहार से यातायात की सुविधा आसान हो जाएगी।

महात्मा गांधी सेतु की स्थिति को देखते हुए बनाया जा रहा नया पुल

पुराना हो चुके महात्मा गांधी सेतु की स्थिति को देखते हुए कुछ वर्ष पहले इसके सुपर स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया था। यह फोरलेन ब्रिज अब पूरी तरह से सुरक्षित और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने वाला है। इसके बाद भी गांधी सेतु पर वाहनों का काफी दबाव बढ़ गया था। इस समस्या से लोगों को स्थाई छुटकारा दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने गांधी सेतु के समानांतर फोर लेन ब्रिज बनाने का सुझाव दिया था। इसके लिए सरकार ने 2926.42 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
