Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPatna Hajipur air quality poor AQI exceeding 250 know pollution level in other cities
पटना और हाजीपुर में हवा खराब, 250 के पार AQI; बाकी शहरों का क्या हाल?

पटना और हाजीपुर में हवा खराब, 250 के पार AQI; बाकी शहरों का क्या हाल?

संक्षेप: बिहार के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने से हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। हाजीपुर में मंगलवार को सर्वाधिक एक्यूआई दर्ज किया गया। राजधानी पटना समेत अन्य प्रमुख शहरों की हवा भी खराब श्रेणी में पहुंच गई है।

Tue, 21 Oct 2025 12:22 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar AQI Today: बिहार में ठंड की आहट के बीच हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिवाली पर राजधानी पटना समेत अन्य प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 250 के पार पहुंच गया है। मुजफ्फरफुर, सीवान जैसे शहरों की हवा भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हाजीपुर में तो हालात और खराब हैं, यहां एक्यूआई 300 के करीब पहुंच गया। आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर और चिंताजनक होने के आसार जताए जा रहे हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों में मंगलवार को बिहार के कई शहरों की हवा खराब श्रेणी (Poor Quality) में दर्ज की गई। सुबह 10 बजे के आंकड़ों के अनुसार राजधानी पटना के शिकारपुर में 256, दानापुर में 229, मुरादपुर में 227 और समनपुरा में 236 AQI दर्ज किया गया।

वहीं, मंगलवार को बिहार में सर्वाधिक एक्यूआई हाजीपुर में 293 रहा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 255, भागलपुर में 207, अररिया में 220, पूर्णिया में 207, सहरसा में 270, समस्तीपुर 214 और सासाराम में 201 एक्यूआई दर्ज हुआ। सीवान और गयाजी में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के ऊपर चला गया था।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

21 अक्टूबर को बिहार के प्रमुख शहरों का AQI यहां देखें-

  • अररिया: 220
  • आरा: 126
  • औरंगाबाद: 132
  • बेगूसराय: 182
  • बेतिया: 154
  • भागलपुर: 207
  • बिहारशरीफ: 165
  • बक्सर: 119
  • छपरा: 157
  • गयाजी: 165
  • हाजीपुर: 293
  • कटिहार: 134
  • मोतिहारी: 126
  • मुंगेर: 172
  • मुजफ्फरपुर: 255
  • पटना: 256
  • पूर्णिया: 207
  • राजगीर: 135
  • सहरसा: 270
  • समस्तीपुर: 214
  • सासाराम: 201
  • सीवान: 162

AQI की विभिन्न श्रेणियां-

0-50: अच्छा

51-100: संतोषजनक

101-200: औसत

201-300: खराब

301-400: बहुत खराब

401-500: गंभीर

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
air pollution Bihar News Today Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।