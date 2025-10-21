पटना और हाजीपुर में हवा खराब, 250 के पार AQI; बाकी शहरों का क्या हाल?

संक्षेप: बिहार के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने से हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। हाजीपुर में मंगलवार को सर्वाधिक एक्यूआई दर्ज किया गया। राजधानी पटना समेत अन्य प्रमुख शहरों की हवा भी खराब श्रेणी में पहुंच गई है।

Bihar AQI Today: बिहार में ठंड की आहट के बीच हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिवाली पर राजधानी पटना समेत अन्य प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 250 के पार पहुंच गया है। मुजफ्फरफुर, सीवान जैसे शहरों की हवा भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हाजीपुर में तो हालात और खराब हैं, यहां एक्यूआई 300 के करीब पहुंच गया। आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर और चिंताजनक होने के आसार जताए जा रहे हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों में मंगलवार को बिहार के कई शहरों की हवा खराब श्रेणी (Poor Quality) में दर्ज की गई। सुबह 10 बजे के आंकड़ों के अनुसार राजधानी पटना के शिकारपुर में 256, दानापुर में 229, मुरादपुर में 227 और समनपुरा में 236 AQI दर्ज किया गया।

वहीं, मंगलवार को बिहार में सर्वाधिक एक्यूआई हाजीपुर में 293 रहा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 255, भागलपुर में 207, अररिया में 220, पूर्णिया में 207, सहरसा में 270, समस्तीपुर 214 और सासाराम में 201 एक्यूआई दर्ज हुआ। सीवान और गयाजी में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के ऊपर चला गया था।

21 अक्टूबर को बिहार के प्रमुख शहरों का AQI यहां देखें- अररिया: 220

आरा: 126

औरंगाबाद: 132

बेगूसराय: 182

बेतिया: 154

भागलपुर: 207

बिहारशरीफ: 165

बक्सर: 119

छपरा: 157

गयाजी: 165

हाजीपुर: 293

कटिहार: 134

मोतिहारी: 126

मुंगेर: 172

मुजफ्फरपुर: 255

पटना: 256

पूर्णिया: 207

राजगीर: 135

सहरसा: 270

समस्तीपुर: 214

सासाराम: 201

सीवान: 162

AQI की विभिन्न श्रेणियां- 0-50: अच्छा

51-100: संतोषजनक

101-200: औसत

201-300: खराब

301-400: बहुत खराब