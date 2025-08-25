पटना को 1024 करोड़ की सौगात; सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान की गईं घोषणाएं का शिलान्यास किया

पटना में सोमवार को सीएम नीतीश ने 1024.77 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ किया। इन सभी योजनाओं की घोषणा पटना जिला अंतर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गई थीं। इन योजनाओं के पूरे होने से आमलोगों को काफी फायदा होगा तथा बेहतर जनसुविधाए मिलेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना जिला अंतर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणाओं से संबंधित पटना शहरी (मध्य क्षेत्र) के लिए 1024.77 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पटना शहरी (मध्य क्षेत्र) में आमलोगों को काफी फायदा होगा तथा बेहतर जनसुविधाए मिलेगी।

इन योजनाओं में 196.80 करोड़ रुपये लागत की पटेल गोलंबर से ईको पार्क के पश्चिमी छोर तक और इको पार्क के पूर्वी छोर से अटल पथ तक सरपेंटाईन नाले पर भूमिगत नाला के साथ 4 लेन सड़क शामिल है। 328.52 करोड़ रुपये की लागत से पटना शहरी क्षेत्र में विद्युत संरचनाओं के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के तहत बिजली के तारों को चरणबद्ध तरीके से भूमिगत करने की परियोजना शामिल है।

पटना साइंस कॉलेज स्थित न्यूटन हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 30.02 करोड़ रुपये लागत की पटना शहर में अवस्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रावासों का जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, 48.96 करोड़ रुपये की लागत से पटना जिला अंतर्गत गांधी मैदान के नजदीक पटना हाट निर्माण कार्य साथ ही 52.28 करोड़ रुपये की लागत से मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन फोरलेन सड़क को जेपी गंगा पथ से जोड़ने हेतु संपर्क पथ के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।