Patna gets a gift of Rs 1024 crore CM lays the foundation stone for the announcements made during Pragati Yatra पटना को 1024 करोड़ की सौगात; सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान की गईं घोषणाएं का शिलान्यास किया, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPatna gets a gift of Rs 1024 crore CM lays the foundation stone for the announcements made during Pragati Yatra

पटना को 1024 करोड़ की सौगात; सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान की गईं घोषणाएं का शिलान्यास किया

पटना में सोमवार को सीएम नीतीश ने 1024.77 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ किया। इन सभी योजनाओं की घोषणा पटना जिला अंतर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गई थीं। इन योजनाओं के पूरे होने से आमलोगों को काफी फायदा होगा तथा बेहतर जनसुविधाए मिलेगी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 25 Aug 2025 03:05 PM
share Share
Follow Us on
पटना को 1024 करोड़ की सौगात; सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान की गईं घोषणाएं का शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना जिला अंतर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणाओं से संबंधित पटना शहरी (मध्य क्षेत्र) के लिए 1024.77 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पटना शहरी (मध्य क्षेत्र) में आमलोगों को काफी फायदा होगा तथा बेहतर जनसुविधाए मिलेगी।

इन योजनाओं में 196.80 करोड़ रुपये लागत की पटेल गोलंबर से ईको पार्क के पश्चिमी छोर तक और इको पार्क के पूर्वी छोर से अटल पथ तक सरपेंटाईन नाले पर भूमिगत नाला के साथ 4 लेन सड़क शामिल है। 328.52 करोड़ रुपये की लागत से पटना शहरी क्षेत्र में विद्युत संरचनाओं के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के तहत बिजली के तारों को चरणबद्ध तरीके से भूमिगत करने की परियोजना शामिल है।

ये भी पढ़ें:कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत समाधान करेंगे, मुस्लिम समाज से बोले सीएम नीतीश
ये भी पढ़ें:CM नीतीश ने 5353 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र, बोले- नौकरी नहीं सेवा का मौका
ये भी पढ़ें:CM नीतीश से मिले अनंत सिंह, जेल से बाहर आने से बाद पहली मुलाकात,15 मिनट चली बैठक

पटना साइंस कॉलेज स्थित न्यूटन हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 30.02 करोड़ रुपये लागत की पटना शहर में अवस्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रावासों का जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, 48.96 करोड़ रुपये की लागत से पटना जिला अंतर्गत गांधी मैदान के नजदीक पटना हाट निर्माण कार्य साथ ही 52.28 करोड़ रुपये की लागत से मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन फोरलेन सड़क को जेपी गंगा पथ से जोड़ने हेतु संपर्क पथ के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।

ये भी पढ़ें:बिहार में टीचरों को CM नीतीश ने दी बड़ी राहत, तबादले के लिए अब 3 जिलों का विकल्प
ये भी पढ़ें:पटना में यहां बनेगा वेस्ट टू वंडर थीम पार्क, सीएम नीतीश ने किया शिलान्यास

इसके अलावा 387.40 करोड़ रुपये की लागत से पटना शहर अंतर्गत गंगा नदी के किनारे दीघा से गांधी मैदान के बीच जेपी गंगा पथ के दोनों तरफ लगभग 7 किमी की लंबाई में 'जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना (फेज- 1) का निर्माण कार्य साथ ही मुख्यमंत्री ने 12.38 करोड़ रुपये की लागत की सभ्यता द्वार से कलेक्ट्रीयट घाट तक विचरण पथ के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।