पटना और गयाजी से सप्ताह में दो दिन इटंरनेशनल फ्लाइट उड़ानी होगी, नीतीश सरकार ने रखी शर्त

नीतीश सरकार ने पटना और गयाजी से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने वालीं एयरलाइन कंपनियों के लिए शर्त रखी है। अगर उन्हें वीजीएफ (अनुदान) की राशि लेनी है तो सप्ताह में कम से कम दो दिनों के लिए अंतरराष्ट्रीय मार्ग पर विमान उड़ाना होगा।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाThu, 4 Sep 2025 10:48 PM
बिहार के पटना और गयाजी से अंतरराष्ट्रीय मार्ग पर सप्ताह में कम से कम दो दिन विमान उड़ेंगे। नीतीश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए नई शर्तें लागू कर दी हैं। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को बिहार को वैश्विक फलक पर मजबूती से उभारने के लिए नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति को मंजूरी दी थी। इसके तहत पटना और गयाजी से काठमांडू, शारजाह, सिंगापुर, बैंकॉक और कोलंबो के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो सकेंगी।

इसके लिए चयनित विमानन कंपनियों को व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ राशि) की घोषणा की गई है। उन्हें प्रति ट्रिप पांच से 10 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। कैबिनेट विभाग ने इसको लेकर नई नीति तैयार की है। इसमें चयनित विमानन कंपनियों को इन मार्गों पर सप्ताह में कम से कम दो दिन की सेवा देना अनिवार्य होगा।

इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए बिहार सरकार की ओर से देश की सभी एयरलाइंस कंपनियों को पत्र भेजा गया है। यह पूरी प्रक्रिया निविदा के माध्‍यम से पूरी की जाएगी। इसके जरिए बिहार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में कोलंबो, पूर्व में सिंगापुर और पश्चिम में शारजाह से सीधे जुड़ जाएगा। काठमांडू के लिए 5 लाख, जबकि अन्य जगहों के लिए 10 लाख रुपये प्रति ट्रिप सहायता राशि मिलनी है।

योजना छोटे विमानों के लिए नहीं

इस समय 4 एयरलायंस ही विदेशों के लिए सेवा देती है, जिनमें एयर इंडिया, अकासा एयर, स्पाइस जेट और इंडिगो शामिल हैं। वीजीएफ उन हवाई जहाजों के लिए होगी जिनकी यात्रियों के बैठने की क्षमता कम से कम 150 होगी। इससे कम क्षमता वाले प्लेन के लिए यह सुविधा नहीं दी जाएगी। यह योजना छोटे प्‍लेन के नहीं है।

हाई लेवल कमेटी गठित

नीति के नियमन अंतरराष्ट्रीय मार्गों के अनुसार वित्तीय सहायता की राशि निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस चार सदस्य कमेटी में वित्त विभाग के सचिव (व्यय) और वायुयान संगठन निदेशालय के निदेशक को सदस्य बनाया गया है। जबकि वायुयान संगठन निदेशालय के प्रशासी पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे।

इन मार्गों पर उड़ेंगे विमान:

1. पटना से काठमांडू

2. गयाजी से शारजाह

3. गयाजी से बैंकॉक

4. गयाजी से कोलंबो

5. गयाजी से सिंगापुर