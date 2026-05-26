पटना, गया और दरभंगा में रनवे विस्तार, 5 और एयरपोर्ट पर फ्लाइट का टेंडर जून में; हाईलेवल बैठक में कई फैसले

पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार पर सहमति बन गई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर समेत 5 छोटे एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन शुरू करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया जून महीने में शुरू कर दी जाएगी।

बिहार में हवाई सेवा को और विकसित करने के लिए दिल्ली में मंगलवार को हाईलेवल बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट पर रनवे का विस्तार किया जाएगा। साथ ही 5 छोटे एयरपोर्ट को शुरू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर, सहरसा समेत पांच हवाई अड्डों से छोटे विमानों के संचालन का टेंडर अगले महीने से शुरू होने पर भी सहमति बनाई गई। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा ने यह जानकारी दी।

संजय झा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी स्थाई संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में आज नई दिल्ली में वह केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए। इसमें बिहार के विभिन्न एयरपोर्ट्स से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई।

इस दौरान पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार करने एवं दरभंगा को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने सहित बिहार में आधुनिक विमानन अवसंरचना के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक सहमति बनाई गई।

पटना एयरपोर्ट पर 300 मीटर बढ़ेगा रनवे पटना एयरपोर्ट को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से रनवे का 300 मीटर विस्तार तथा सिंपल एप्रोच लाइट की व्यवस्था पर सहमति बनी। इसके लिए राज्य सरकार से लगभग 49 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

दरभंगा एयरपोर्ट पर 12000 फीट का रनवे दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके लिए रनवे को 12,000 फीट (3,658 मीटर) तक विस्तारित करने तथा आवश्यक लाइटिंग व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा 90 एकड़ भूमि के भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यह भूमि अगले दो सप्ताह में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी जाएगी।

इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के साथ भी एक बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी है। मुझे विश्वास है कि दरभंगा से अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू होने से मिथिला सहित संपूर्ण उत्तर बिहार में विकास का एक नया युग शुरू होगा। नागर विमानन मंत्रालय में मंगलवार को आयोजित बैठक में मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पूर्णिया पर नए टर्मिनल का टेंडर जल्द संजय झा ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट उड़ान स्कीम का एक तेजी से उभरता एयरपोर्ट बन गया है। यहां नए स्थायी टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु जल्द टेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, गया एयरपोर्ट के रनवे विस्तार पर भी मंत्रालय सहमत है और इसके लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु नायडु ने कहा कि कहा कि राजगीर को एविएशन मैप पर लाने तथा संशोधित उड़ान योजना के तहत बौद्ध सर्किट, नए हेलीपोर्ट्स और धार्मिक-पर्यटन स्थलों को विमानन सेवाओं से जोड़ने पर विचार किया जाएगा। साथ ही सुल्तानगंज में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन की रिपोर्ट भी सकारात्मक आई है, जिससे भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।