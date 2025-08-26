पटना में फिनटेक सिटी, 6 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे; नीतीश कैबिनेट से 26 एजेंडे पास

नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत पटना में फिनटेक सिटी बनेगी। दरभंगा, पूर्णिया समेत 6 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होंगे। नए उद्योग लगाने वालों को मुफ्त जमीन, सब्सिडी जैसे कई फायदे मिलेंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIPPP 2025) को मंजूरी देने के साथ ही नीतीश कैबिनेट ने राजधानी पटना के पास फिनटेक सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया। वहीं, पूर्णिया, दरभंगा समेत 6 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर भी आवश्यक कदम उठाया गया है।

नीतीश कैबिनेट के फैसले के अनुसार भोजपुर, रोहतास, शेखपुरा, शिवहर, दरभंगा और पूर्णिया जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। इनके लिए कुल 1927 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए कुल लगभग 797 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी बैठक में दी गई है। वहीं, पटना जिले के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास फिनटेक सिटी (Fin-tech city) स्थापित होगी। इसके लिए 242 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 408 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे लॉजिस्टिक प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इन जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, नीतीश कैबिनेट से बजट पास ⦁ भोजपुर जिले के तरारी में लगभग 250 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 52.62 करोड़ रुपये

⦁ शेखपुरा के चेवड़ा में 250 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 42.16 करोड़ रुपये

⦁ रोहतास जिले के शिवसागर में 493 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 154.07 करोड़ रुपये

⦁ शिवहर जिले के तरियानी में 270 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 105.27 करोड़ रुपये

⦁ दरभंगा जिले के बहादुरपुर में 385 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 376 करोड़ रुपये

⦁ पूर्णिया के जिले के कृत्यानंद नगर में 280 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 66.91 करोड़ रुपये, यह औद्योगिक क्षेत्र पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के पास बनेगा।

दिव्यांगों को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा देगी सरकार नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू करने पर सहमति बनी। इस योजना के तहत बिहार के दिव्यांग युवा और युवतियों को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम होगा। उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की तर्ज पर लाभार्थियों को नया बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जाएगी।