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खान सर के लिए परीक्षा की घड़ी; विवाद और बढ़ा तो क्या ठप हो जाएगा कोचिंग बिजनेस?

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पहला संभावित नतीजा यह हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई लंबी चलने से खान सर के संस्थान की साख प्रभावित हो। हजारों छात्र और अभिभावक किसी भी कोचिंग संस्थान में दाखिला लेते समय उसकी स्थिरता और विश्वसनीयता देखते हैं।

खान सर के लिए परीक्षा की घड़ी; विवाद और बढ़ा तो क्या ठप हो जाएगा कोचिंग बिजनेस?

पटना के फेमस टीचर खान सर इन दिनों कानूनी और कारोबारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग विवाद के बाद पुलिस जांच तेज हो गई है। इसी बीच चर्चा हो रही है कि अगर मामला और गंभीर होता है तो खान सर के कोचिंग कारोबार पर क्या असर पड़ सकता है। फिलहाल उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और सुरक्षा गार्डों की भूमिका की जांच चल रही है, जबकि अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत भी प्रदान की है।

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रिपोर्ट के अनुसार, पहला संभावित नतीजा यह हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई लंबी चलने से संस्थान की साख प्रभावित हो। हजारों छात्र और अभिभावक किसी भी कोचिंग संस्थान में दाखिला लेते समय उसकी स्थिरता और विश्वसनीयता देखते हैं। यदि विवाद लगातार सुर्खियों में बना रहता है, तो नए एडमिशन पर असर पड़ सकता है। दूसरा असर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फ्रेंचाइजी नेटवर्क पर पड़ सकता है, क्योंकि खान सर का ब्रांड उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है।

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दूसरे कोचिंग संस्थानों को मिलेगा फायदा?

तीसरी संभावना यह है कि अगर जांच में गंभीर आरोप साबित होते हैं तो प्रशासनिक और कानूनी एजेंसियां संस्थान की गतिविधियों की अधिक गहन जांच कर सकती हैं। इससे संचालन संबंधी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चौथा परिणाम यह हो सकता है कि प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थानों को फायदा मिले और छात्र दूसरे विकल्पों की ओर रुख करें। पटना का मुसल्लहपुर हाट क्षेत्र देश के बड़े कोचिंग हब में गिना जाता है, जहां कई संस्थानों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

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अगर खान सर को कोर्ट से राहत मिली तो...

5वीं और सबसे अहम संभावना यह भी है कि अगर खान सर को अदालतों से राहत मिलती है और जांच में उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं होते, तो उनका ब्रांड पहले की तरह मजबूत बना रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी लोकप्रियता, कम फीस में शिक्षा उपलब्ध कराने की छवि और विशाल छात्र आधार उन्हें संकट से उबरने में मदद कर सकता है। फिलहाल मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में पुलिस जांच और अदालत की कार्यवाही किस दिशा में आगे बढ़ती है।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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