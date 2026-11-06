नवरात्र में पैक्स अध्यक्ष का मर्डर हुआ था, धनतेरस पर आरोपियों का एनकाउंटर; पटना में 3 अपराधी ढेर

पटना के मनेर में नवरात्र में पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू हत्याकांड के तीन आरोपियों को पुलिस ने धनतेरस (आज) पर एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मुठभेड़ में थानाध्यक्ष रजनीश कुमार भी घायल हो गए। मारे गए बदमाश पेशेवर शूटर थे। इनमें जेपी यादव मुख्य साजिशकर्ता था।

राजधानी पटना के मनेर थाना क्षेत्र में नवरात्र में पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्हीं बदमाशों का धनतेरस (आज) पर पटना पुलिस ने अहले सुबह एनकाउंटर कर दिया। जिसमें तीन बदमाश ढेर हो गए। पटना के मनेर में शुक्रवार तड़के पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में तीन अपराधी मारे गए। मुठभेड़ शेरपुर गंगा नदी इलाके में सुबह करीब तीन बजे हुई। इस दौरान मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार के बाएं हाथ में गोली लग गई। उन्हें इलाज के लिए पटना भेजा गया है।

पटना एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मारे गए तीनों अपराधियों की पहचान जेपी यादव, सूरज कुमार उर्फ राजा शर्मा और बबलू कुमार के रूप में हुई है। तीनों व्यापुर के पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू की हत्या में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक, बबलू और सूरज ने शूटर की भूमिका निभाई थी, जबकि जेपी यादव हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता था। मारे गए तीने अपराधी पेशेवर शूटर और सुपारी किलिंग करते थे।

दुर्गा अष्टमी पर हुई थी पैक्स अध्यक्ष की हत्या आपको बता दें 19 अक्तूबर की रात पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार और पिंटू कुमार अपने दलान पर बैठे हुए थे। तभी दो बाइक से चार नकाबपोश अपराधी पहुंचे। दोनों कुछ समझते उससे पहले ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने मौके पर करीब एक दर्जन राउंड गोलियां चलाईं थीं। गोलियां लगने से दोनों लहूलुहान होकर गिर पड़े. इसके बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान पैक्स अध्यक्ष ने दम तोड़ दिया। वहीं, प्रखंड प्रमुख पति पिंटू कुमार की जांघ में गोली लगी थी।

धनतेसर पर बदमाशों का एनकांउटर पटना के मनेर में आज (शुक्रवार) तड़के पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में तीन बदमाश मारे गए। मुठभेड़ शेरपुर गंगा नदी इलाके में सुबह करीब तीन बजे हुई। इस दौरान मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार के बाएं हाथ में गोली लग गई। उन्हें इलाज के लिए पटना भेजा गया है। दानापुर-2 एसडीपीओ एके झा ने बताया कि तीनों कई थानों में वांछित थे। घटनास्थल से दो पिस्तौल, एक देसी कट्टा और कई खोखे बरामद किए गए हैं। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।