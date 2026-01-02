Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsPatna encounter between police criminals notorious criminal Manager Rai shot
पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर, कुख्यात मैनेजर राय को लगी गोली

संक्षेप:

Jan 02, 2026 10:27 am ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के पटना जिले के खगौल में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। इसमें कुख्यात मैनेजर राय को गोली लगने की सूचना है। पुलिस ने जख्मी अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक बाइक भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि मैनेजर राय के खिलाफ हत्या, रंगदारी समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी।

कुख्यात मैनेजर राय पटना के दीदारगंज इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार देर रात दानापुर अनुमंडल के खगौल थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। पुलिस से बचने के लिए अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी हमले में पुलिस की गोली लगने से कुख्यात मैनेजर राय घायल हो गया। फिलहाल उसे पटना एम्स में भर्ती किया गया है।

बताया जा रहा है कि मैनेजर राय पर खगौल के मो. अनावर आलम हत्याकांड में फरार चल रहा था। उस पर लूट और रंगदारी जैसे भी एक दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस को खगौल में उसके छिपे होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद देर रात उसकी घेराबंदी की गई।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Patna Police Bihar Police Bihar Crime अन्य..
