पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर, कुख्यात मैनेजर राय को लगी गोली

संक्षेप: पटना जिले के खगौल में पुलिस और अपराधियों के बीच गुरुवार देर रात हुई मुठभेड़ में कुख्यात मैनेजर राय को गोली लगी है। वह हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहा था।

बिहार के पटना जिले के खगौल में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। इसमें कुख्यात मैनेजर राय को गोली लगने की सूचना है। पुलिस ने जख्मी अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक बाइक भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि मैनेजर राय के खिलाफ हत्या, रंगदारी समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी।

कुख्यात मैनेजर राय पटना के दीदारगंज इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार देर रात दानापुर अनुमंडल के खगौल थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। पुलिस से बचने के लिए अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी हमले में पुलिस की गोली लगने से कुख्यात मैनेजर राय घायल हो गया। फिलहाल उसे पटना एम्स में भर्ती किया गया है।