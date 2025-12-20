डॉक्टर ही निकला डॉक्टर का दुश्मन, अपहरण के बाद हत्या का था प्लान; बिहार से हरियाणा तक छापे

संक्षेप: छपरा के डॉक्टर सजल कुमार के किडनैपिंग में पटना के ही एक डॉक्टर का हाथ था। पुलिस ने डॉ. शिवनारायण समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डॉ. सजल के अपहरण के बाद उनकी हत्या की योजना थी, लेकिन उनकी सजगता से साजिश नाकाम हो गई। पुलिस बिहार से हरियाणा तक छापेमारी कर रही है।

बिहार के छपरा में बुधवार रात डॉक्टर सजल कुमार और उनके केयर-टेकर की किडनैपिंग नाकाम हो जाने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। इस केस में पटना का ही एक डॉक्टर मास्टरमाइंड निकला है। उसका नाम शिवनारायण है, जो डॉक्टर सजल के क्लीनिक में एनेस्थिसिया का काम देखता था। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं की योजना थी कि फिरौती वसूलने के बाद डॉक्टर सजल कुमार की हत्या कर दी जाएगी। पुलिस ने बीते दो दिन छपरा और पटना में छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी की तलाश में हरियाणा में छापेमारी की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, पटना के डॉक्टर ने सारण के डॉक्टर की एक करोड़ रुपये की फिरौती के लिए अपहरण की सुपारी दी थी। सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने शुक्रवार को बताया कि ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड स्थित बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले डॉ.शिवनारायण इस अपहरण कांड का मास्टरमाइंड है। अपराधियों के चंगुल से बचकर निकले डॉक्टर की क्षतिग्रस्त कार की फॉरेंसिक जांच शुक्रवार को की गई।

किडनैप हुए डॉक्टर ने कार से कूदकर बचाई जान मालूम हो कि छपरा के टाउन थाना क्षेत्र के साधनापुरी दहियावां मोहल्ले के रहने वाले जाने-माने चिकित्सक डॉ. सजल कुमार को अपराधियों ने अपहरण के लिहाज से उस समय निशाना बनाया, जब वे अपने वाहन से रात में अपने घर साधना पुरी मोहल्ले में पहुंचे थे।

अपराधियों ने डॉक्टर सजल और उनके केयरटेकर को जबरन गाड़ी में बैठा लिया और अपने साथ ले जा रहे थे। हालांकि डॉक्टर ने अपने साहस का परिचय देते हुए गाड़ी से कूद कर जान बचा ली। बाद में किडनैपर्स की गाड़ी एक पोल से टकरा गई। फिर अपराधी वहां से पैदल ही भाग निकले।

एनकाउंडर में दो अपराधियों को लगी गोली उधर, इस घटना में शामिल अपराधियों के हथियार को जब्त करने गुरुवार को गई पुलिस के साथ अपराधियों की मुठभेड़ भी हुई, जिसमें गोली लगने से दो आरोपी घायल हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा। उनकी हालत पर पुलिस की कड़ी निगरानी है।

पैसों के लालच में डॉक्टर बन गया मास्टरमाइंड पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़ित डॉ. सजल कुमार के क्लीनिक में साथ ही काम करने वाले एनेस्थीसिया के डॉ. शिवनारायण ने पटना और आसपास के इलाकों में जमीन खरीदी थी। अभी उसको अन्य जमीन भी खरीदनी थी। डॉक्टर सजल के पास पैसे होने के बारे में उसे अच्छी जानकारी थी। इस लेन-देन और आर्थिक लालच के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की योजना बनाई।