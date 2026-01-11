Hindustan Hindi News
Patna dm Thiagarajan SM banned entry of common people in gandhi maidan
आज से गांधी मैदान में आम लोगों की नो एंट्री, DM त्यागराजन एसएम का फरमान

संक्षेप:

Jan 11, 2026 07:18 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
पटना के गांधी मैदान में रविवार से आम लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यह रोक 25 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने यह रोक लगाई है। शनिवार को अधिकारियों की टीम संग गांधी मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन होगा। गांधी मैदान को चार जोन में बांटकर अपर जिला दंडाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में मानकों के अनुसार सभी तैयारी चल रही है।

पदाधिकारियों को उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण तथा सुचारू यातायात प्रबंधन प्रशासन के लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहने का निर्देश दिया गया। परेड का रिहर्सल 11 जनवरी से शुरू होगा। इस अवसर पर डीएम के साथ नगर आयुक्त,उप विकास आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक, एसडीओ, सहित सभी विभागों के अन्य वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।128 सीसीटीवी कैमरों से पूरे गांधी मैदान एवं आसपास की निगरानी होगी। अस्थायी थाना, नियंत्रण कक्ष एवं 18 वॉच टावर बनेंगे। 136 एलईडी मेटल लाइट, 229 पोल लाइट एवं 15 हाईमास्ट लाइट से प्रकाश की व्यवस्था रहेगी।

उन्होन कहा कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों का नियमित पर्यवेक्षण करने के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बहु-सदस्यीय उप समिति 24 गुना 7 क्रियाशील है। समिति में भवन निर्माण विभाग के अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, श्रीकृष्ण स्मारक विकास समिति के प्रबंधक सदस्य के तौर पर नामित किए गए हैं।

समिति के सदस्यों द्वारा नियमित तौर पर गांधी मैदान का भ्रमण कर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 48 कर्मियों की टीम द्वारा पूरे गांधी मैदान की नियमित सफाई करायी जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी को जोनवार कर्मियों की टीम को तैनात कर साफ-सफाई कराने का निर्देश दिया गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna News Patna Gandhi Maidan अन्य..
