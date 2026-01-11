आज से गांधी मैदान में आम लोगों की नो एंट्री, DM त्यागराजन एसएम का फरमान
पटना के गांधी मैदान में रविवार से आम लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यह रोक 25 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने यह रोक लगाई है। शनिवार को अधिकारियों की टीम संग गांधी मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन होगा। गांधी मैदान को चार जोन में बांटकर अपर जिला दंडाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में मानकों के अनुसार सभी तैयारी चल रही है।
पदाधिकारियों को उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण तथा सुचारू यातायात प्रबंधन प्रशासन के लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहने का निर्देश दिया गया। परेड का रिहर्सल 11 जनवरी से शुरू होगा। इस अवसर पर डीएम के साथ नगर आयुक्त,उप विकास आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक, एसडीओ, सहित सभी विभागों के अन्य वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।128 सीसीटीवी कैमरों से पूरे गांधी मैदान एवं आसपास की निगरानी होगी। अस्थायी थाना, नियंत्रण कक्ष एवं 18 वॉच टावर बनेंगे। 136 एलईडी मेटल लाइट, 229 पोल लाइट एवं 15 हाईमास्ट लाइट से प्रकाश की व्यवस्था रहेगी।
उन्होन कहा कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों का नियमित पर्यवेक्षण करने के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बहु-सदस्यीय उप समिति 24 गुना 7 क्रियाशील है। समिति में भवन निर्माण विभाग के अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, श्रीकृष्ण स्मारक विकास समिति के प्रबंधक सदस्य के तौर पर नामित किए गए हैं।
समिति के सदस्यों द्वारा नियमित तौर पर गांधी मैदान का भ्रमण कर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 48 कर्मियों की टीम द्वारा पूरे गांधी मैदान की नियमित सफाई करायी जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी को जोनवार कर्मियों की टीम को तैनात कर साफ-सफाई कराने का निर्देश दिया गया।