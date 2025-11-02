Hindustan Hindi News
पहले 80 पकड़ाए और अब अनंत सिंह, हालात सामान्य हैं; DM ने मोकामा में निष्पक्ष चुनाव का किया वादा

संक्षेप: Anant Singh Arrest: देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना के डीएम ने कहा, 'इस हत्याकांड को काफी गंभीरता से लिया गया है। हमने 48 घंटे तक दिन से लेकर रात तक वहां कैंप किया। अब हालात बिल्कुल सामान्य हैं।

Sun, 2 Nov 2025 09:29 AMNishant Nandan एएनआई, पटना
Anant Singh Arrest: बिहार की मोकामा विधानसभा सीट को हॉट सीट माना जाता है। इस सीट से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अनंत सिंह के गिरफ्तार हो जाने के बाद यहां अब चुनावी दंगल और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। चर्चित दुलारचंद यादव मर्डर केस में पटना पुलिस ने देर रात बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है। अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा है कि मोकामा में अब हालात सामान्य हैं और उन्होंने यहां निष्पक्ष चुनाव का वादा भी किया है।

अनंत सिंह के लिए चाय लेकर पहुंचे सहयोगी

शनिवार को अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को अनंत सिंह को एसएसपी कार्यालय स्थित रंगदारी सेल में रखा गया है। अनंत सिंह के सहयोगी सुबह पूर्व विधायक के लिए चाय लेकर यहां पहुंचे थे। हालांकि, यहां प्रशासन ने इन्हें अनंत सिंह से मिलने नहीं दिया। हालांकि, वहां मौजूद स्टाफ ने चाय ले ली थी। बता दें कि यह सेल काफी सुरक्षित माना जाता है और यहां आसपास सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम भी है।

इधर देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना के डीएम ने कहा, 'इस हत्याकांड को काफी गंभीरता से लिया गया है। हमने 48 घंटे तक दिन से लेकर रात तक वहां कैंप किया। अब हालात बिल्कुल सामान्य हैं। यह चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है इसलिए हर एंगल से इसकी जांच-पड़ताल की गई है। सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है। कल तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आज मुख्य अभियुक्त अनंत सिंह को भी अरेस्ट कर लिया गया है। हमलोगों ने उन लोगों की पहचान कर ली है जो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं।'

CAPF जवान तैनात, सुरक्षा कड़ी

डीएम ने बताया कि सीएपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है और अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए छापेमारी की जा रही है। मोकामा में निष्पक्ष मतदान का वादा करते हुए पटना के जिलाधिकारी ने पत्रकारों से कहा, 'मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना को जिला प्रशासन औऱ पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। हमने इस केस में कई ऐक्शन लिए हैं।

पूरी चुनावी प्रक्रिया में आदर्श चुनाव आचार संहिता काफी मजबूत स्तंभ है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक, हम निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। अगर कोई भी असामाजिक तत्व चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी वैध हथियार जल्द ही जमा करा लिए जाएंगे।

पटना के डीएम ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में 50 चेकिंग प्वााइंट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएपीएफ भी लगातार चेकिंग कर रहा है। पटना से ज्यादा से ज्यादा जब्ती की जा चुकी है। भारी संख्या में सीएपीएफ की तैनाती की गई है। वो लोग मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ को-ऑर्डिनेट कर काम कर रहे हैं।'

जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हुई थी हत्या

आपको बता दें कि 30 अक्तूबर को जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में हो गई थी। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे जिसके बाद यह घटना हुई थी। मोकमा में 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान होंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट से वीणा देवी को मैदान में उतारा है।

