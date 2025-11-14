Hindustan Hindi News
Patna District Results LIVE: पटना की 14 सीटों पर कौन आगे? 2020 में NDA ने 5 तो MGB ने 9 सीटें जीती थीं

संक्षेप: Patna District Seats Overall Results: पटना जिले की कुल 14 विधानसभा सीटों पर 2020 के चुनाव में महागठबंधन (MGB) ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 9 सीटें जीती थीं, जबकि NDA को 5 सीटों पर जीत मिली थी। पटना जिले की मोकामा सीट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट रही।

Fri, 14 Nov 2025 06:56 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
Patna District Seats Overall Results: पटना, जो बिहार की राजधानी और राजनीतिक केंद्र है, वहां सभी 14 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में पटना की 14 सीटों में से जिन पांच सीटों पर NDA ने जीत हासिल की थी, उन सभी पर बीजेपी के उम्मीदवार थे। वहीं, महागठबंधन की नौ सीटों में छह आरजेडी, दो सीपीआईएमल और एक कांग्रेस ने जीती थी। इस बार इन सभी सीटों पर पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं, जिसने मुकाबला और दिलचस्प बना दिया है। पटना जिले की मोकामा सीट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट रही। यहां मुकाबला दो बाहुबलियों के बीच है एक ओर अनंत सिंह हैं तो दूसरी ओर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं। उनके बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है।

मोकामा विधानसभा सीट

2020 के चुनाव में RJD के अनंत सिंह ने JDU के राजीव लोचन नारायण सिंह को हराया था। बाहुबली नेता अनंत सिंह इस बार जेडीयू के टिकट पर NDA के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। उनका कड़ा मुकाबला महागठबंधन की ओर से आरजेडी उम्मीदवार और बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है।

बख्तियारपुर विधानसभा सीट

2020 के चुनाव में आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार सिंह ने बीजेपी के रणविजय सिंह को हराया था। इस बार सीधी लड़ाई राजद के अनिरुद्ध कुमार और लोजरा(रा) के अरुण कुमार के बीच है।

बाढ़ विधानसभा सीट

2020 के चुनाव में बीजेपी के ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर को हराया था। इस बार राजद के कर्मवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया तो बीजेपी के सियाराम सिंह मैदान में हैं। जेएसपी ने यहां से महेश प्रसाद सिंह तो आप ने यहां से मधुकर जय विजय को उम्मीदवार बनाया है।

दीघा विधानसभा सीट

2020 के चुनाव में BJP के संजीव चौरसिया ने CPI-ML की शशि यादव को हराया था। इस बार BJP के मौजूदा विधायक संजीव चौरसिया का सामना CPI-ML की उम्मीदवार और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम से है।

पटना साहिब विधानसभा सीट

2020 में BJP के कद्दावर नेता नंद किशोर यादव ने कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा को 18,662 वोटों के अंतर से हराया था। इस बार पटना साहिब से भाजपा के रत्नेश कुमार और कांग्रेस के शशांत शेखर मैदान में हैं।

बांकीपुर विधानसभा सीट

2020 के चुनाव में BJP के नितिन नवीन ने कांग्रेस के लव सिन्हा (शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे) को हराया था। इस बार भी BJP के नितिन नवीन को मैदान में उतारा। जबकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी हैं। जेएसपी ने इस सीट से वंदना कुमारी को उतारा है।

कुम्हरार विधानसभा सीट

2020 के चुनाव में BJP के अरुण कुमार सिन्हा ने आरजेडी के धर्मेन्द्र कुमार को हराया था। इस बार कुम्हरार से भाजपा के संजय कुमार, कांग्रेस के इंद्रदीप चंद्रवंशी और जनसुराज के प्रो. केसी सिन्हा मैदान में हैं।

दानापुर विधानसभा सीट

2020 के चुनाव में RJD के रीत लाल ने BJP की आशा देवी को हराया था। रीत लाल (RJD) एक बार फिर मैदान में हैं। वहीं भाजपा के टिकट पर रामकृपाल यादव उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

मनेर विधानसभा सीट

2020 के चुनाव में RJD के भाई वीरेंद्र ने भजपा के निखिल आनंद को हराया था। अनुभवी नेता भाई वीरेंद्र (RJD) इस बार भी मुख्य उम्मीदवार हैं। उन्हें लोजपा(रा) के जीतेंद्र कुमार में सीधी टक्कर मिल रही है। जेएसपी ने इस सीट से संदीप कुमार सिंह को मैदान में उतारा है।

फतुहा विधानसभा सीट

2020 के चुनाव में RJD के डॉ. रामानंद यादव ने JDU के सत्येंद्र सिंह को हराया था। RJD के डॉ. रामानंद यादव फिर से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। लोजपा(रा) से रुपा कुमारी मैदान हैं।

फुलवारी-सुरक्षित विधानसभा सीट

2020 के चुनाव में CPI-ML (Liberation) के गोपाल रविदास ने JDU के अरुण मांझी को हराया था। इस सीट पर गोपाल रविदास (CPI-ML) महागठबंधन के मुख्य उम्मीदवार हैं। जदयू की ओर से श्याम रजक उन्हें टक्कर दे रहे हैं तो जेएसपी ने शशिकांत प्रसाद को इस सीट से उताराकर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
