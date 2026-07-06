भरत तिवारी एनकाउंटर: पटना में 12 कंटेंट क्रिएटर्स पर केस, 50 से अधिक पोस्ट डिलीट; भड़काने का आरोप

भरत तिवारी एनकाउंटर: भरत तिवारी के कथित मुठभेड़ में मौत के बाद कई कंटेंट क्रिएटर्स पर अफवाह फैलाने और भड़काने का आरोप लगा है। अब पटना पुलिस ने इसपर सख्त ऐक्शन लिया है। साइबर थाने में 12 कंटेंट क्रिएटर्स पर केस दर्ज किया गया है।

भरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर के बाद अब इसकी जांच चल रही है। भरत तिवारी के परिजनों ने कई संगीन आरोप पुलिस पर लगाए हैं और दावा किया है कि सरेंडर करने के बाद भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया है। इस बीच विभिन्न सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक और भ्रामक तथ्य पोस्ट करने के आरोप में पटना साइबर थाने ने 12 कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

उनके द्वारा एक्स और इंस्टाग्राम पर डाले गए 50 से अधिक पोस्ट को भी साइबर पुलिस ने डिलिट कराया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में न्यायिक जांच चल रही है लेकिन सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं, जिससे सामाजिक द्वेष के साथ-साथ शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। पुलिस ने लोगों से इस केस से जुड़े मामले में सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के पोस्ट करने से पहले सावधानी बरतने की हिदायत दी है।

सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस की सख्त नजर पटना साइबर थाने के थानाध्यक्ष सह डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि भरत तिवारी एनकाउंट को लेकर हाल कि दिनों में सोशल मीडिया पर भ्रामक और तथ्यहीन पोस्ट करने की शिकायत आ रही थी। इसकी जांच कराई गई तो एक्स और इंस्टाग्राम पर कई ऐसे पोस्ट मिले जो भ्रामक और आपत्तिजनक थे। इसीलिए उन्हें यहां से हटवाया गया। कई ऐसे पोस्ट थे, जिससे समाज में विद्वेष हो सकता था, इसीलिए ऐसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा इस केस से जुड़े अन्य पोस्ट पर भी सोशल मीडिया सेल द्वारा नजर रखी जा रही है।

इसके बाद भी यदि कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया था कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। हालांकि इस बात का खंडन भोजपुर पुलिस द्वारा पहले ही कर दिया गया था। इसके बाद भी इसको सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा था। इस कांड से जुड़े कई अफवाहों को भी प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा था। इस पर रोक लगाने के लिए यह कार्रवाई की गई।