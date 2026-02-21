Hindustan Hindi News
साइंस कॉलेज के टीचर को पटना कॉलेज के छात्रों ने पीटा, छात्र संघ चुनाव से शिक्षकों का बहिष्कार

Feb 21, 2026 04:49 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
छात्र संघ चुनाव के प्रचार के दौरान पटना कॉलेज के छात्रों ने पटना साइंस कॉलेज के शिक्षक के साथ मारपीट कर दी। इससे कैंपस में माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के बाद दोनों कॉलेज के छात्रों के बीच भी हिंसक भिड़ंत्त हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बिहार के पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के बीच एक शिक्षक से मारपीट का मामला सामने आया है। पटना कॉलेज के छात्रों ने पटना साइंस कॉलेज के एक शिक्षक की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद कॉलेज के शिक्षकों ने छात्र संघ चुनाव के कार्यों से खुद को अलग कर दिया है। उन्होंने कार्य बहिष्कार का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में चुनाव प्रचार के दौरान यह घटना हुई।

जानकारी के अनुसार, पटना कॉलेज के छात्र नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साइंस कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के शिक्षक के साथ हाथापाई कर दी। क्लासरूम के अंदर हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उसमें कुछ छात्र शिक्षक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं।

वहीं, जब साइंस कॉलेज के छात्रों ने अपने शिक्षक का बचाव किया तो पटना कॉलेज के छात्र उनसे भी भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों ही कॉलेज के छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। उनके बीच हिंसक झड़प होने की भी बात सामने आई है। बवाल की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची।

साइंस कॉलेज के शिक्षकों एवं स्टूडेंट्स का कहना है कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर कैंपस में धीरे-धीरे लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मारपीट में हॉस्टल के छात्रों की ज्यादा भूमिका मानी जा रही है। वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जानकारी हासिल करने में जुट गई है।

28 फरवरी को वोटिंग

पटना यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इसके बाद विभिन्न पदों के प्रत्याशी एवं छात्र नेता जोर-शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। पीयू छात्र संघ चुनाव के लिए 28 फरवरी को मतदान होगा। इसी दिन मतगणना के बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा।

पीयू छात्र संघ चुनाव का प्रचार 26 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। इससे एक दिन पहले 25 फरवरी को प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आपस में डिबेट करेंगे।

मतदान करने वाले छात्रों को मिलेगी पूरे दिन की हाजिरी

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में मतदान करने वाले छात्र-छात्राओं को उस दिन की अटेंडेंस दी जाएगी। सभी कॉलेज के प्राचार्य और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को मतदान के प्रति उत्साहित करने के निर्देश दिए हैं।

(पटना से वरीय संवाददाता की रिपोर्ट के आधार पर)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

