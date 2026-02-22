पटना कॉलेज के छात्रों ने साइंस कॉलेज के टीचर से मांगी माफी, चुनाव प्रचार के दौरान की थी मारपीट

पीयू छात्रसंघ चुनाव का प्रचार कर रहे पटना कॉलेज के छात्रों ने साइंस कॉलेज के अंग्रेजी टीचर के साथ शनिवार को क्लासरूम में मारपीट की। अब छात्रों ने शिक्षक को अपना लिखित में माफीनामा भेजा है और उनसे किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने की गुहार लगाई है।

पटना विश्वविद्यालय :के छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान शिक्षक से मारपीट करने वाले छात्रों ने अब माफी मांगी है। पटना कॉलेज के चार छात्रों ने रविवार को अपना लिखित माफीनामा संबंधित शिक्षक को सौंपा। इसमें छात्रों ने भविष्य में ऐसी किसी तरह की घटना नहीं करने का आश्वासन दिया है। दरअसल, शनिवार को साइंस कॉलेज में चुनाव प्रचार करने आए पटना कॉलेज के छात्रों ने अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष शोभन चक्रवर्ती के साथ दुर्व्यवहार किया था।

क्लासरूम में हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसमें छात्र शिक्षक के साथ हाथापाई कर रहे हैं। इसके बाद साइंस कॉलेज में बवाल मच गया था। शिक्षक के बचाव में उतरे साइंस कॉलेज के छात्रों की पटना कॉलेज के स्टूडेंट्स से भिड़ंत्त हो गई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी।

कॉलेज कैंपस में हुई इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ऐक्शन में आ गया। शनिवार शाम को पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि, छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय परिसर का घेराव कर दिया और चुनाव से रोक हटाने की मांग करने लगे। हंगामे पर कुछ ही देर बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रात में यह आदेश वापस ले लिया। छात्र संघ चुनाव अब पूर्व में तय तारीख 28 फरवरी को ही होंगे।

शिक्षकों ने घटना को शर्मनाक बताया पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षक संगठन पूटा के संयुक्त सचिव डॉ. शेखर ने कहा कि साइंस कॉलेज में चुनाव प्रचार के दौरान एक अत्यंत दुखद और शर्मनाक घटना की सूचना मिली है। हमारे एक सम्मानित शिक्षक के ऊपर छात्रों के एक गुट ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ हाथापाई की। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि इस मामले में तत्काल संज्ञान नहीं लिया गया तो सभी शिक्षक विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।

दूसरी ओर, जिन छात्रों ने साइंस कॉलेज के शिक्षक के साथ मारपीट की थी, उन्होंने अपने माफीनामा पत्र में संबंधित टीचर से उनके खिलाफ किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया है। छात्रों ने गारंटी दी है कि आगे से वे पटना विश्वविद्यालय की अकादमिक और लोकतांत्रिक गरिमा के अनुरूप आचरण करेंगे।

छात्रों पर यूनिवर्सिटी प्रशासन अब क्या रुख अपनाता है, यह देखने वाली बात होगी। दरअसल, छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामे की घटनाएं आम हो गई हैं। पिछले दिनों पटना वीमेंस कॉलेज परिसर में छात्रों के एक समूह द्वारा बिना अनुमति अनधिकृत प्रवेश कर नारेबाजी की गई थी। पीयू प्रशासन का कहना है कि छात्र नेता चुनावी आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रचार के लिए महंगी गाड़ियों और छपे बैनर-इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ जगहों पर समय से पहले ही प्रचार शुरू करने की भी मामले सामने आए थे।